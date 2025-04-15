На парад Победы ждут более 20 глав государств и правительств, заявил Песков
Представитель Кремля назвал 9 Мая грандиозной датой
15 апреля 2025, 19:45, ИА Амител
На параде в честь 80-летия Победы в Москве ожидается более 20 глав государств и правительств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.
"Мы будем рады видеть всех: сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств", – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что приглашенные главы будут отмечать День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным. Он также назвал 9 Мая архиважным днем и грандиозной датой.
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что этот праздник особенно важен сейчас, когда в Европе присутствует нацизм и отсутствие единого стремления избавиться от него.
19:50:33 15-04-2025
Сколько из этих 20и государств причастны к Победе ?
06:18:28 16-04-2025
Гость (19:50:33 15-04-2025) Сколько из этих 20и государств причастны к Победе ?... Страны постсоветского пространства причастны. Остальные - дипломатия. Друзьяшками похвастаться. Ты ему бусики - он к тебе на парад
07:30:08 16-04-2025
Гость (19:50:33 15-04-2025) Сколько из этих 20и государств причастны к Победе ?... Так почти вся Европа, за исключением Англии, воевала против нас напрямую войсками или опосредованно, снабжая гитлеровцев оружием, снарядами, техникой, продуктами питания. А партизанское движение было в основном в Югославии, немного в Греции и в Словакии- части тогда Чехословакии. Кто ж из побеждённых рискнет поехать к Победителям!? - Боятся, что освищем!!!
21:07:20 15-04-2025
Действительно, не худо бы перечислить: главы каких конкретно государств ожидаются (дабы соотнести доли имеющих и не имеющих отношения к Великой Победе!)?
08:26:35 16-04-2025
Гость (21:07:20 15-04-2025) Действительно, не худо бы перечислить: главы каких конкретно... а твой лучший друг каким образом причастен к твоему рождению, что празднует с тобой этот день? если подробности слишком интимные, то просто промолчи, мы поймём.
09:02:50 16-04-2025
Элен без ребят (08:26:35 16-04-2025) а твой лучший друг каким образом причастен к твоему рождению... Элен, как всегда лезет в интим.
21:18:22 15-04-2025
А завесу тайны что будет некий гость из США не открыл. Видимо не будет
21:26:03 15-04-2025
Главное нельзя забывать первый тост Сталина после Победы 1945 года.
09:03:43 16-04-2025
Светослав (21:26:03 15-04-2025) Главное нельзя забывать первый тост Сталина после Победы 194... Баек наслушался?
06:56:04 16-04-2025
Для нас это была Великая Отечественная война, а для многих других стран мира это была Вторая Мировая война. Нацизм побеждал весь мир. И если кто-то не принимавший участия в ВОВ, но участвовавший в ВМВ захочет разделить свою победу вместе с нами на Красной площади 9 мая, то только - Добро пожаловать! А вы эти свои местечковые замашки бросьте - а кто мол причастен. Так можно довыясняться, что многие из задающих такие вопросы непричастны. И что, вам запрещать праздновать?
09:07:40 16-04-2025
Гость (06:56:04 16-04-2025) Для нас это была Великая Отечественная война, а для многих д... Гость, если покопаться в истории, то эта война ....
09:09:28 16-04-2025
Без Трампа не праздник.
09:11:00 16-04-2025
Мавзолей то опять мигранты фанеркой заколотят?