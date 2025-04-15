На парад Победы ждут более 20 глав государств и правительств, заявил Песков

Представитель Кремля назвал 9 Мая грандиозной датой

15 апреля 2025, 19:45, ИА Амител

Парад победы в Москве / Фото: из архива kremlin.ru

На параде в честь 80-летия Победы в Москве ожидается более 20 глав государств и правительств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

"Мы будем рады видеть всех: сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств", – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что приглашенные главы будут отмечать День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным. Он также назвал 9 Мая архиважным днем и грандиозной датой.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что этот праздник особенно важен сейчас, когда в Европе присутствует нацизм и отсутствие единого стремления избавиться от него.