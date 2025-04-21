МЧС провело "Огненный забег "За нашу Победу" в барнаульском парке "Изумрудный"

Легкоатлетические соревнования приурочили сразу к двум важным датам

21 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

"Огненный забег "За нашу Победу" / Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

20 апреля в барнаульском парке "Изумрудный" прошел легкоатлетический "Огненный забег "За нашу Победу". Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, мероприятие, которое проводило ведомство, было посвящено сразу двум датам – 80-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию со дня создания МЧС России.

Марафон проходил при далеко не весенней погоде, однако все равно собрал много гостей. Старт соревнованиям дали в 10 утра: желающие преодолели посильные дистанции 5 или 10 км, а юные спортсмены поучаствовали в забеге на 1600 метров. В состязании приняли участие более 200 человек, а каждый из них получил памятную медаль.

На открытии праздника с приветственными словами к гостям обратились зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко и руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Последний в своей речи отметил, что легкоатлетический забег – это пропаганда здорового образа жизни и поддержание массового спортивного движения.

"Сегодня на старт вместе со всеми желающими вышли сотрудники МЧС России, для которых спорт и здоровый образ жизни – неотъемлемая часть службы. Без отличной физической формы не победить стихию, не спасти человека. Праздник мы проводим и в канун праздника наших бойцов, Дня пожарной охраны. Такие мероприятия способствуют объединению людей, созданию атмосферы праздника. Это состязания без проигравших", – подчеркнул Макаров.

Кроме забега, гостям мероприятия продемонстрировали пожарные мотоциклы, пожарные автомобили, новейшие средства спасения и технику. Бойцы рассказали об их возможностях и разрешали примерять боевую одежду. Пожарная техника была в полном распоряжении всех интересующихся, в том числе детей: они могли посидеть в кабине, осмотреть инструменты, сделать фото на память. Для желающих подкрепиться работала полевая кухня.