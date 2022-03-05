Алтайские больницы возобновляют плановый приём после ограничений в «ковидный пик»

Змеиногорская ЦРБ постепенно возвращается к плановому приёму, а в Заринской ЦГБ он уже возобновился в полном объёме, сообщают «Вести Алтай». Больницы ограничивали обычный режим работы во время пиковых показателей заболеваемости коронавирусом.

Помимо роста заболеваемости ковидом, в Заринске столкнулись с нехваткой персонала — из 11 врачей сразу восемь ушли на больничный. Из-за этого температурящих пациентов принимали узкие специалисты, которые не могли заниматься своей основной деятельностью. Так больница проработала последний месяц.

По словам заместителя главврача Ольги Лариной, больнице в тяжёлый момент помогали молодые специалисты, которые работали там не более нескольких лет. Сейчас все врачи в Заринске переболели и вернулись к работе, а плановый приём идёт в полном объёме.

В Змеиногорской ЦРБ с 14 февраля ограничивали плановую медпомощь, однако сейчас там снова проводят диспансеризации и профосмотры. С 10 марта начнётся плановый приём пациентов.