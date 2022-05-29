Билл Гейтс предупредил о возможном начале новой пандемии

Основатель компании Microsoft, филантроп Билл Гейтс предупредил о 50% шансе появления новой пандемии в ближайшие 20 лет. Его слова публикует издание El Diario.

Гейтс предположил, что пандемия может развиться от вируса, который уже известен человечеству. Это может быть новая форма гриппа или коронавируса.

«Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно», — рассказал Гейтс о втором возможном сценарии.

Для борьбы с пандемиями Гейтс предложил создать «глобальные группы реагирования».