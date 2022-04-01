Диетолог назвала продукты для снижения уровня тревоги и стресса

Орехи, фасоль, жирная морская рыба, индейка, а также вишнёвый сок помогут снизить уровень тревожности и стресса при ежедневном употреблении. Такой список продуктов назвала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, её слова приводит «Москва 24».

«Важно понимать, что когда мы переживаем стресс, расход сырья в нашем организме, в том числе микроэлементов, витаминов, на стрессовые гормоны будет увеличиваться», — объяснила она, отметив, что в таком случае необходимо восполнять недостачу сырья.

Специалист отметила, что в мясе индейки содержится аминокислота триптофан, из которой вырабатывается гормон радости и удовольствия — серотонин. Орехи и цельнозерновые крупы помогут восполнить нехватку магния, который уменьшается в организме при стрессе.

Кислоты омега-3, благотворно влияющие на нервные клетки головного мозга, содержатся в жирной морской рыбе: сельди, скумбрии, лососе, сёмге или палтусе, добавила диетолог.

Вишнёвый сок, по словам врача, содержит большое количество мелатонина, который вырабатывается во время сна, а также является очень мощным антидепрессантом. При нарушении сна и тревожности Макиша посоветовала выпить вечером стакан сока или съесть 100-150 граммов вишни.