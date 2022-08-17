В Новосибирской области ввели рекомендательный масочный режим

В Новосибирской области по итогам заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 вернули масочный режим в качестве рекомендательной меры, сообщили в правительстве региона.

Нововведение касается общественного транспорта и сотрудников, работающих с населением.

«По итогам заседания оперативный штаб принял решение рекомендовать гражданам использование масок в общественном транспорте, а работникам учреждений, активно взаимодействующим с людьми, — при нахождении на рабочих местах», — сказано в пресс-релизе.

В последние недели в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим масочный режим вернули в Республике Бурятия, также к ношению масок рекомендовали вернуться власти Республики Алтай и Санкт-Петербурга.