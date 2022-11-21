Зря успокоились. Алтайские ортопеды о том, как после COVID-19 разрушаются суставы

Спустя два с половиной года жизни с новым коронавирусом мы успокоились и перестали воспринимать его как угрозу. Зря. Ортопеды и хирурги по всему миру заговорили о том, что после COVID-19 значительно выросло число пациентов с поражениями тазобедренных суставов и позвоночника. В некоторых случаях сустав разрушается буквально за несколько месяцев. А если проглядеть проблемы с позвоночником, человек навсегда лишается возможности ходить. Есть такие случаи и в Алтайском крае. Что происходит, и виноват ли во всём этом именно ковид, во время большого разговора amic.ru рассказали специалисты Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле.

Кто эксперты:



Владимир Пелеганчук — главный травматолог-ортопед СФО, главный врач ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования;

Наталья Гусева — заведующая консультативной поликлиникой Федерального центра травматологии и ортопедии и эндопротезирования;

Никита Чумаков — заведующий ортопедо-травматологическим отделением N1;

Андрей Васильев — заведующий отделением вертебрологии травматологии и ортопедии № 4;

Евгений Ворончихин — заведующий детским ортопедо-травматологическим отделением;

Денис Джухаев — травматолог-ортопед ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.



От чего разрушаются суставы

В последнее время во всём мире растёт число пациентов, у которых после коронавирусной инфекции происходит поражение тазобедренного сустава, а именно — некроз головки тазобедренной кости. Эти случаи описаны в научной литературе, об этом говорят ортопеды разных стран. Сталкиваются с этой проблемой и на Алтае.

Впрочем, утверждать, что именно коронавирус запускает патологические процессы в организме человека, врачи не спешат. Виноват в этом может быть как SARS-CoV-2, так и лекарства, с помощью которых спасали жизнь заболевшим, рассказывает Денис Джухаев, травматолог-ортопед второго травматологического отделения Федерального центра ортопедии.

«С одной стороны, тяжёлые формы коронавирусной инфекции приводят к сосудистым проблемам и проблемам нарушения свёртываемости крови. И эти же нарушения являются факторами патогенеза некроза головки тазобедренной кости. С другой стороны препараты, которые у нас применяют, чтобы спасти пациентов при коронавирусной инфекции, — как правило, это глюкокортикостероиды. Уже доказано, что их длительное или высокодозированное применение вызывает некроз головки тазобедренной кости. Поэтому на сегодня ещё до конца не установлено, что является причиной некроза головки тазобедренной кости — вирус или применяемая терапия. Скорее всего, данные факторы действуют совместно. Но такие случаи описаны по всему миру в научной литературе», — поясняет Джухаев.

Фото предоставлено Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования

Зато известно другое, говорит врач: если при «обычном» развитии некроза головки тазобедренной кости от одной стадии до другой проходит около года, то при постковидном синдроме сустав разрушается чрезвычайно быстро — буквально за несколько месяцев.

И в этом главная проблема: спасти сустав получится, только если заболевание обнаружить на раннем этапе. А сделать это можно только с помощью МРТ.

«Магнитно-резонансная томография во всём мире является золотым стандартом диагностики некроза тазобедренной кости, который может показать самое начало развития болезни. Рентген покажет изменения только на поздней стадии, когда сохраняющие мероприятия проводить уже поздно. А УЗИ вообще ничего не покажет», — говорит Денис Джухаев.

«В большинстве случаев люди приходят к нам тогда, когда спасать сустав уже поздно», — подчеркивает врач.

Причина не в безалаберности пациентов. Джухаев указывает, что симптомы заболевания «слишком размыты», а потому люди обращаются не к тем врачам, а доктора ищут не там, где надо: «У кого-то болит колено, у кого-то — поясница. А у кого-то ничего не болит, и когда заболит, то изменения уже настолько далеко зашли, что остается только менять сустав. С болью в пояснице обращаются к неврологам и месяцами лечат поясничный отдел или пытаются найти причину боли в коленном суставе, делая рентген и не находя ничего. И это одна из причин того, что пациенты слишком поздно обращаются к нам».

Самая большая группа риска развития некроза головки тазобедренной кости — это молодые мужчины.

«80% наших пациентов — мужчины в возрасте около 40 лет. Но встречается это заболевание и у более молодых — 25-30 лет, и у более пожилых — 50-60 лет», — отмечает Джухаев.

Пока никаких статистических данных, сколько пациентов, переболевших коронавирусом, оказались в группе риска поражения суставов, у врачей нет. Они, как говорят, по-прежнему работают в «полевых условиях», сталкиваясь с последствиями нового коронавируса и накапливая опыт борьбы с ними.

«За два с половиной года, что мы живем с ковидом, обращаемость пациентов с патологией тазобедренного сустава к нам возросла. И при выяснении, когда у пациента появились боли, с чем это может быть связано, так или иначе звучит то, что была инфекция ковид в разных формах: кто-то был госпитализирован, кто-то перенес ее дома амбулаторно. То есть, опросив пациента и увидев изменения в суставах, мы можем предположить, что да, запуск был связан с перенесенной коронавирусной инфекцией. Но привести статистику пока затруднительно. Потому что сейчас это только предполагаемая причинно-следственная часть. На точное определение нужно время, так как это научная работа. А мы пока работаем с пациентами здесь и сейчас», — объясняет Наталья Гусева, заведующая отделением поликлиники федерального центра ортопедии.

Наталья Гусева/ Фото предоставлено Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования



Что делать?

При возникновении боли в паху, в области тазобедренного сустава, особенно, если они отдают в коленный сустав, нужно сразу обращаться к врачу, проходить обследование и выявлять причины этих болей. Лучше всего идти сразу к ортопедам.

«Когда пациенты вовремя попадают к нам, у нас диагностический поиск более целенаправлен (чем в поликлиниках первичного звена — прим. ред.). Потому что через нас проходит большой поток пациентов с патологией опорно-двигательной системы. И мы, опросив пациента, болел ли он коронавирусом, можем заблаговременно предполагать, что жалобы на боль со стороны поясницы или в области тазобедренного сустава, могут быть связаны с тем самым асептическим некрозом», — объясняет Наталья Гусева.



Позвоночнику тоже плохо

Воздействие нового коронавируса на организм человека до сих пор мало изучено, подтверждает и Андрей Васильев, заведующий отделением вертебрологии «Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования».

Он напоминает, что пока наиболее доказано влияние вируса на нервную систему — аносмия (отсутствие обоняния) и на сердечно-сосудистую.

Андрей Васильев/Фото предоставлено Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования

Но в последние два года, отмечает врач, появились данные о развитии у пациентов после COVID-19 поперечных миелитов (воспаление спинного мозга), которое может привести к инвалидности и тому, что у человека просто откажут ноги.

«Вертебрологи заключают: с началом коронавирусной инфекции значительно возросло количество гематогенных остеомиелитов позвоночника.

Это когда возникает гнойное воспаление без явной причины. То есть бактерия попадает в позвоночник с током крови. Такие остеомиелиты коварны тем, что никак не проявляются специфически. Если пациенту вовремя поставить этот диагноз, его можно вылечить просто антибиотиками. Если сделать это не вовремя, то требуются героические хирургические усилия. Но если и этот момент упустить, то осложняются гематогенные остеомиелиты неврологическим дефицитом, позвоночник разрушается, и это может закончится инвалидностью", — рассказывает Андрей Васильев.

За последние два года в центре ортопедии прооперировали уже несколько таких пациентов. Почти у всех, как говорит врач, «хорошие клинические исходы». После сложных операций на контрольный осмотр эти люди пришли своими ногами.

И в этом заслуга докторов, которые вовремя направили пациентов на диагностику. Но есть и другие истории.

«В этом году был один пациент, который попал к нам уже поздно и, несмотря на все наши усилия, функция нижних конечностей у него уже не восстановится. В связи с этим хотелось бы акцентировать внимание коллег: когда есть симптомы, которые не вписываются в типичную клиническую картину какого-нибудь заболевания, нужно пациента более тщательно обследовать — просто банально сделать МРТ. И пациент получит помощь вовремя — так как МРТ плюс анализы крови позволяют установить этот диагноз рано и вылечить его без последствий», — объясняет Васильев.



А как же дети?

Прямой связи между коронавирусной инфекцией и ее влияния на опорно-двигательный аппарат у детей, ортопеды не отмечают, говорит Евгений Ворончихин, заведующий детским ортопедо-травматологическим отделением Федерального центра травматологии-ортопедии.

Евгений Ворончихин/Фото предоставлено Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования

Дети и в целом переносили коронавирусную инфекцию легче, чем взрослые, отмечает он. Возможно, причина в том, что у детей иной статус иммунной системы, в большинстве случаев отсутствуют вредные привычки и в целом меньше сопутствующей патологии.

«У детей, как правило, клинические проявления со стороны опорно-двигательного аппарата отмечались на раннем этапе диагностирования коронавирусной инфекции. Это инфекционно-аллергические артриты — такие же, какие возникают и при обычных респираторно-вирусных инфекциях. Связано это с иммунным статусом ребенка, с отсутствием вредных привычек, меньшей частотой сопутствующей патологии. Поэтому ковид протекал у них легче, и последствия также менее выражены. По данным Российских и зарубежных исследований, отмечено влияние коронавирусной инфекции на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, а так же аутоимунные процессы, которые утяжеляют течение ревматоидного артрита. Статических данных по влиянию коронавирусной инфекции на опорно-двигательный аппарат пока еще нет ни в России, ни за рубежом. Возможно, пока еще недостаточно времени, чтобы понять и изучить» данную проблему — говорит Ворончихин.

Коронавирус не при чем?

Пациентов нужно обследовать, чтобы вовремя выявлять заболевания, однако все проблемы валить на постковидный синдром не надо: все это совершенно не доказано и больше имеет отношение к маркетингу, чем к медицине, считает Никита Чумаков, заведующий ортопедо-травматологическим отделением N1.

«Это какие-то маркетинговые слова, которые к ортопедии отношения не имеют. Потому что больные, какие поступали к нам в отделения до ковида и после ковида, не поменялись. Это те же самые люди. У некоторых были привики, у некоторых был коронавирус, у некоторых он был повторно. Я бы не сказал, что есть категория людей, у которых был ковид, и у них после операций возникли какие-то проблемы. Такой связи я не заметил. И цифры, которые мы считаем по работе отделения (это и осложнения, и количество пролеченных больных, и поступивших), они абсолютно одинаковы. Поэтому я не думаю, что ковид как-то влияет, или достоверно можно считать, что он является причиной какого-то из заболеваний».

В то же время спорить с коллегами, которые видят подобную закономерность, Чумаков не стал:

«Я не могу отрицать эту точку зрения, но и поддержать у меня нет никаких оснований».

Оснований нет потому, что пока нет статистических доказательств, согласен с коллегой Андрей Васильев. По его словам, пока причинно-следственную связь между коронавирусом и заболеванием отмечают только узкие специалисты, которые столкнулись в своей деятельности с нетипичным увеличением числа заболевших после ковида. Но и они о влиянии вируса говорят осторожно.

«Не хотелось бы, чтобы наши слова воспринимались так, что если человек переболел коронавирусом, то у него тут же случится асептический некроз головки тазобедренного сустава или гнойное инфекционное осложнение в позвоночнике — это совсем не так. Мы можем говорить об общей популяции, мы можем замечать увеличение количества этих пациентов просто потому, что мы очень узко этим занимаемся. Но статистических доказательств у нас пока нет», — говорит Васильев.

Чтобы изучить ковид и его влияние, потребуется время, говорит Владимир Пелеганчук, главный травматолог-ортопед СФО и руководитель Федерального центра травматологии и ортопедии и эндопротезирования. Но одно известно точно: здоровье населения после пандемии точно лучше не стало.

«Пациенты, которые приходят к нам сегодня — они другие. У них есть декомпенсация, есть проблемы с легочно-сердечной деятельностью, больше стало пациентов пациентов, у которых есть проблемы с почками, печеночная недостаточность. Мы отмечаем в целом, что здоровье населения с прохождением через коронавирусную инфекцию лучше не стало», — говорит Пелеганчук.



Фото предоставлено Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования

При этом директор Федерального центра напоминает: за очень короткое время борьбы с новым коронавирусом врачи провели огромную работу: «Созданы вакцины, благодаря которым сформирован коллективный иммунитет, мы сегодня знаем как лечить людей, какие препараты нужны и в каких дозах. То есть сегодня мы переживаем уже другое измерение коронавируса. И как итог -у нас другие результаты. Меньше госпитализированных, меньше тяжелых случаев, меньше тех, кто нуждается в ИВЛ. Но и вирус тоже становится другим».

Владимир Пелеганчук подчеркивает: здоровье у человека одно и относиться к нему надо максимально внимательно. А потому, если что-то беспокоит, нужно сразу же обращаться к врачам: при ранних стадиях заболевания легче поддаются лечению.

В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле целый квартал работал как инфекционный госпиталь и оказывал помощь ковидным больным. Врачи центра имеют непосредственный опыт лечения ковидной инфекции и наблюдают пациентов после перенесённого COVID-19.