Медики назвали возраст, до которого мужчинам нельзя пить алкоголь

Употребление алкоголя представляет больший риск для здоровья молодых людей по сравнению с пожилыми или людьми среднего возраста, сообщает «МедПортал» со ссылкой на The Lancet.

Новое исследование ученых показало, что мужчины в возрасте от 15 до 39 лет подвергаются наибольшему риску от употребления алкоголя.

При этом взрослые в возрасте 40 лет и старше могут получить преимущества от небольшого потребления алкоголя, например, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

«Наш посыл прост: молодые люди не должны пить, но пожилым людям может быть полезно пить в небольших количествах. Хотя нереалистично думать, что молодые люди будут воздерживаться от употребления алкоголя, мы считаем важным сообщать последние данные, чтобы все могли принимать обоснованные решения о своем здоровье», — пояснила профессор Эммануэла Гакиду из Института показателей и оценки здоровья Медицинской школы Вашингтонского университета.

Исследователи подсчитали, что в 2020 году 1,34 млрд человек в 204 странах чрезмерно употребляли алкоголь.