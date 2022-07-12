На Алтае за полгода выявили 901 случай ВИЧ-инфекции. Названы самые пораженные районы
Более 80% новых случаев пришлось на население в возрасте от 30 лет
В Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями раскрыли статистику выявляемости ВИЧ-инфекции за первые шесть месяцев 2022 года.
«Выявлен 901 новый случай ВИЧ-инфекции на 66 территориях региона. Одними из самых пораженных районов за последние полгода стали Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Рубцовск, Целинный и Волчихинский районы», — рассказали в медучреждении.
Основной путь передачи инфекции — половой (80,3% от всех выявленных случаев). Более 80% случаев пришлось на население в возрасте от 30 лет.
Медики подчеркнули, что зачастую пациенты случайно узнают о том, что у них ВИЧ-инфекция. Причем сегодня узнать свой ВИЧ-статус можно в течение 15 минут, пройдя экспресс-тестирование анонимно и бесплатно.
Расписание выездов мобильного комплекса в июле
12 июля с 09:00 — Барнаул, 5-ая Западная 62
13 июля с 09:00 — Барнаул, 5-ая Западная 62
14 июля с 11:00 — Барнаул, ТРЦ «ОГНИ» ул. Антона Петрова, 219Б
15 июля с 09:00 — Барнаул, 5-ая Западная 62
18 июля с 09:00 — Барнаул, 5-ая Западная 62
19 июля с 11:00 — Барнаул, площадь Сахарова
20 июля с 11:00 — Заринск
21 июля с 11:00 — Барнаул, ТРЦ «GALAXY», проспект Строителей, 117
22 июля с 09:00 — Барнаул, 5-ая Западная 62
25 июля с 09:00 — Барнаул, 5-ая Западная 62
26 июля с 11:00 — Барнаул, площадь Сахарова
27 июля с 09:00 — Барнаул, 5-ая Западная 62
28 июля с 11:00 — Барнаул, ТРЦ «ОГНИ» ул. Антона Петрова, 219Б
29 июля с 09:00 — Барнаул, 5-ая Западная 62