Почти 300 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю

За прошедшую неделю в Алтайском крае к медикам обратились 289 человек с укусами клещей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона (3 апреля) с жалобами на присасывание обратились 368 человек из 49 районов, среди них — 130 детей до 14 лет.

Из числа пострадавших пять человек заболели сибирским клещевым тифом, в том числе один ребёнок. Случаев заболевания другими клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

У 16,3% поступивших в лаборатории клещей выявили вирус клещевого энцефалита, у 17,6% — возбудитель клещевого бореллиоза.

«Всем пострадавшим от присасывания заражённых клещей введён иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пик активности клещей прогнозируется в мае, однако опасность пострадать от вредителей сохранится в течение всего тёплого времени года.