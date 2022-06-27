С 1 июля россияне смогут получать медицинскую помощь без полиса ОМС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в июле
С 1 июля для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС.
Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале, где опубликовал карточки с законами, которые начнут действовать уже в следующем месяце.
«При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность», — говорится в карточке.
Помимо этого, в июле для россиян сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, появится специальный налоговый режим для малого бизнеса и ряд других нововведений.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина
Ранее Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку.