С 1 июля россияне смогут получать медицинскую помощь без полиса ОМС

С 1 июля для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале, где опубликовал карточки с законами, которые начнут действовать уже в следующем месяце.

«При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность», — говорится в карточке.

Помимо этого, в июле для россиян сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, появится специальный налоговый режим для малого бизнеса и ряд других нововведений.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина

Ранее Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку.