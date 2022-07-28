Многие регионы России стремительно возвращаются к ношению масок и массовому тестированию на коронавирус. Алтайский край не стал исключением, в некоторых медучреждениях уже фиксируют очереди за анализом на COVID. Правда, это связано не только с заболеваемостью, но и с периодом отпусков, ведь до сих пор есть страны, которые можно посетить только с особым «пропуском» — отрицательным тестом. Однако на этот раз, если новая волна всё же случится, сделать тест на ковид будет намного проще, потому что на рынке появились экспресс-тесты для домашнего использования.

Какой будет новая волна коронавируса?

Как ранее рассказал amic.ru главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко, сейчас вероятность подъёма заболеваемости ковидом в крае высокая. Москва уже показывает рост коронавирусной статистики. Обычно столичная эпидемиологическая ситуация «доходит» до нашего региона за три-четыре недели.

Вряд ли стоит ожидать волны, сравнимой с «омикроном», когда заболевали десятки тысяч человек в сутки, но осенью сойдутся множество факторов, которые будут способствовать распространению инфекции. Например, начало учебного года, похолодание и более длительное пребывание в закрытых помещениях. К тому же большинство из нас расслабились после отмены пандемийных ограничений. И всё больше заразившихся списывают симптомы заболевания на обычную простуду. Вот только последствия перенесённого на ногах ковида могут быть очень серьёзными и проявиться со временем.

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Здоровье «Ситуация тревожная». Накроет ли Алтайский край новая волна ковида и придется ли нам снова надевать маски?

Как можно обезопасить себя и своих близких?

Медицинское сообщество здесь едино во мнении — прививаться. Причём заранее. Но даже если вы привиты, всё равно стоит внимательнее относиться к появившемуся недомоганию. Начали болеть — постарайтесь работать из дома (если такое возможно), минимизируйте встречи с людьми, особенно пожилыми. Обратитесь в поликлинику или сделайте тестирование на ковид самостоятельно.

Где сейчас требуются ПЦР-тесты?

Несмотря на отмену противопандемийных мер, многим путешественникам по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест на ковид. Приезжающим из-за границы и отправляющимся за пределы России нужно проходить тестирование в случае отсутствия сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании. Многие страны до сих пор требуют результаты тестирования.

На сайте «Стопкоронавирус.рф» указано, что, помимо обязательного тестирования для путешественников, тесты рекомендуется делать лицам контактным с заболевшими, работникам, находящимся в группе риска заражения, тем, кто часто бывает в командировках и непосредственно работает с людьми.

Так, и где же можно сдать ПЦР-тест?

Вариантов много. В поликлинике при обращении. Правда, нужно ли тестирование конкретно вам, определит врач исходя из тяжести симптомов.

Также анализ на коронавирус вам сделают в любой частной лаборатории.

Но, пожалуй, самым удобным и быстрым вариантом станут тест-кассеты для самодиагностики, или так называемые экспресс-тесты. Их можно купить заранее и хранить в домашней аптечке.

Вопреки распространённому мнению они достаточно точны. Их результаты используют наравне с ПЦР-тестами, проведёнными в лаборатории. Например, при въезде во многие страны туристам достаточно показать отрицательный экспресс-тест.

То есть тест можно сделать самостоятельно?

Да, можно. Сейчас экспресс-тесты всё больше входят в нашу повседневную жизнь. Часто ими пользуются медучреждения, но и самостоятельно купить в аптеке их уже тоже можно.

Сегодня на прилавках есть и отечественная разработка — диагностические системы Imbian. Эти системы «настроены» на конкретные белки вируса и не показывают другие воспаления в рамках конкретного тестирования. Такой анализ можно сделать себе или ребёнку после поездки или перед визитом к бабушке, перед вакцинацией или ревакцинацией — а вдруг с прививкой нужно повременить?

Какие бывают экспресс-тесты?

Например, у Imbian есть три варианта тест-систем, которые имеют высокую диагностическую чувствительность, но различаются целями проводимого исследования.

Определяет наличие вируса COVID-19 в организме

Экспресс-тест на выявление антигена к COVID-19 — это аналог обычного ПЦР-теста на ковид. Тест распознаёт все известные штаммы — и «стелс», и «омикрон». Яркость тест-полоски зависит от концентрации вируса. Если коронавирус только попал в организм и не успел размножиться или же пациент уже выздоравливает, полоска будет блёклой. А в самый разгар заболевания она будет иметь насыщенный цвет.

Фото: Imbian

Определяет наличие антител к COVID-19

Этот экспресс-тест позволит понять, есть ли антитела к этому вирусу или человек ещё не болел. А может, болел, но давно и возможен повтор при новой встрече. И если недавно болел, то справился ли иммунитет, и насколько необходимы дополнительные обследования или профилактика во избежание таких серьёзных осложнений, как, например, тромбозы. Комплект экспресс-диагностики рассчитан на определение двух наиболее популярных антител IgG/IgM к коронавирусу SARS-CoV-2. Допустим, человек чем-то болел в командировке: продуло под кондиционером или одолел COVID — как раз на этот вопрос и ответит тест на антитела.

Фото: Imbian

Определяет наличие вирусов COVID-19, гриппа А и В

Экспресс-тест на наличие вируса гриппа А и В или COVID-19 выявляет не только антигены к COVID, но и к гриппу типов А/В с точностью 98,6%. Такой тест можно делать как при первых признаках недомогания, так и в острой фазе заболевания пациентам любого возраста. Он позволит значительно сэкономить время, деньги и нервы, а от своевременного диагностирования будет зависеть не только тактика лечения, но и поведение больного.

Экспресс-тест на выявление антигенов к COVID-19 и вирусов гриппа А/В — это новинка компании «Имбиан Лаб». По словам генерального директора компании Вероники Осиповой, новая разработка облегчит жизнь россиянам и поможет сдерживать новую волну коронавируса.

Фото: Imbian

Как правильно использовать экспресс-тест

Чтобы экспресс-тестирование прошло успешно, важно внимательно читать инструкцию. Если алгоритм не нарушен, результат будет достоверным с гарантией 99,9%.

Разработчик тест-систем советует не есть, не пить, не курить и не принимать лекарства за два часа до забора материала. Промывать нос и брызгать, полоскать горло тоже нельзя. Иначе результат может быть неточным.

Приобрести новые тесты для определения COVID-19 и гриппа уже можно в любой аптеке.

«ИМБИАН ЛАБ» известна на рынке медицинских инноваций. С сентября 2019 года компания специализируется на разработке и производстве диагностических наборов для выявления инфекций передаваемых половым путем, урогенитальных инфекций, гельминтов, TORCH инфекций (ВИЧ, токсоплазмоз, сифилис, гепатиты В, С, вирус ветряной оспы, краснуха, цитомегаловирус, герпес I и II типа), поксвирусов (натуральная оспа, оспа обезьян, оспа коров, осповакцина).

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