Предупреждён — вооружён. Как сделать экспресс-тест на коронавирус и где он сейчас требуется
Медики прогнозируют осенью новую волну ковида. А с ним придёт ещё и грипп. Но как отличить одно от другого?
Многие регионы России стремительно возвращаются к ношению масок и массовому тестированию на коронавирус. Алтайский край не стал исключением, в некоторых медучреждениях уже фиксируют очереди за анализом на COVID. Правда, это связано не только с заболеваемостью, но и с периодом отпусков, ведь до сих пор есть страны, которые можно посетить только с особым «пропуском» — отрицательным тестом. Однако на этот раз, если новая волна всё же случится, сделать тест на ковид будет намного проще, потому что на рынке появились экспресс-тесты для домашнего использования.
Какой будет новая волна коронавируса?
Как ранее рассказал amic.ru главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко, сейчас вероятность подъёма заболеваемости ковидом в крае высокая. Москва уже показывает рост коронавирусной статистики. Обычно столичная эпидемиологическая ситуация «доходит» до нашего региона за три-четыре недели.
Вряд ли стоит ожидать волны, сравнимой с «омикроном», когда заболевали десятки тысяч человек в сутки, но осенью сойдутся множество факторов, которые будут способствовать распространению инфекции. Например, начало учебного года, похолодание и более длительное пребывание в закрытых помещениях. К тому же большинство из нас расслабились после отмены пандемийных ограничений. И всё больше заразившихся списывают симптомы заболевания на обычную простуду. Вот только последствия перенесённого на ногах ковида могут быть очень серьёзными и проявиться со временем.
Как можно обезопасить себя и своих близких?
Медицинское сообщество здесь едино во мнении — прививаться. Причём заранее. Но даже если вы привиты, всё равно стоит внимательнее относиться к появившемуся недомоганию. Начали болеть — постарайтесь работать из дома (если такое возможно), минимизируйте встречи с людьми, особенно пожилыми. Обратитесь в поликлинику или сделайте тестирование на ковид самостоятельно.
Где сейчас требуются ПЦР-тесты?
Несмотря на отмену противопандемийных мер, многим путешественникам по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест на ковид. Приезжающим из-за границы и отправляющимся за пределы России нужно проходить тестирование в случае отсутствия сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании. Многие страны до сих пор требуют результаты тестирования.
На сайте «Стопкоронавирус.рф» указано, что, помимо обязательного тестирования для путешественников, тесты рекомендуется делать лицам контактным с заболевшими, работникам, находящимся в группе риска заражения, тем, кто часто бывает в командировках и непосредственно работает с людьми.
Так, и где же можно сдать ПЦР-тест?
Вариантов много. В поликлинике при обращении. Правда, нужно ли тестирование конкретно вам, определит врач исходя из тяжести симптомов.
Также анализ на коронавирус вам сделают в любой частной лаборатории.
Но, пожалуй, самым удобным и быстрым вариантом станут тест-кассеты для самодиагностики, или так называемые экспресс-тесты. Их можно купить заранее и хранить в домашней аптечке.
Вопреки распространённому мнению они достаточно точны. Их результаты используют наравне с ПЦР-тестами, проведёнными в лаборатории. Например, при въезде во многие страны туристам достаточно показать отрицательный экспресс-тест.
То есть тест можно сделать самостоятельно?
Да, можно. Сейчас экспресс-тесты всё больше входят в нашу повседневную жизнь. Часто ими пользуются медучреждения, но и самостоятельно купить в аптеке их уже тоже можно.
Сегодня на прилавках есть и отечественная разработка — диагностические системы Imbian. Эти системы «настроены» на конкретные белки вируса и не показывают другие воспаления в рамках конкретного тестирования. Такой анализ можно сделать себе или ребёнку после поездки или перед визитом к бабушке, перед вакцинацией или ревакцинацией — а вдруг с прививкой нужно повременить?
Какие бывают экспресс-тесты?
Например, у Imbian есть три варианта тест-систем, которые имеют высокую диагностическую чувствительность, но различаются целями проводимого исследования.
Определяет наличие вируса COVID-19 в организме
Экспресс-тест на выявление антигена к COVID-19 — это аналог обычного ПЦР-теста на ковид. Тест распознаёт все известные штаммы — и «стелс», и «омикрон». Яркость тест-полоски зависит от концентрации вируса. Если коронавирус только попал в организм и не успел размножиться или же пациент уже выздоравливает, полоска будет блёклой. А в самый разгар заболевания она будет иметь насыщенный цвет.
Фото: Imbian
Определяет наличие антител к COVID-19
Этот экспресс-тест позволит понять, есть ли антитела к этому вирусу или человек ещё не болел. А может, болел, но давно и возможен повтор при новой встрече. И если недавно болел, то справился ли иммунитет, и насколько необходимы дополнительные обследования или профилактика во избежание таких серьёзных осложнений, как, например, тромбозы. Комплект экспресс-диагностики рассчитан на определение двух наиболее популярных антител IgG/IgM к коронавирусу SARS-CoV-2. Допустим, человек чем-то болел в командировке: продуло под кондиционером или одолел COVID — как раз на этот вопрос и ответит тест на антитела.
Фото: Imbian
Определяет наличие вирусов COVID-19, гриппа А и В
Экспресс-тест на наличие вируса гриппа А и В или COVID-19 выявляет не только антигены к COVID, но и к гриппу типов А/В с точностью 98,6%. Такой тест можно делать как при первых признаках недомогания, так и в острой фазе заболевания пациентам любого возраста. Он позволит значительно сэкономить время, деньги и нервы, а от своевременного диагностирования будет зависеть не только тактика лечения, но и поведение больного.
Экспресс-тест на выявление антигенов к COVID-19 и вирусов гриппа А/В — это новинка компании «Имбиан Лаб». По словам генерального директора компании Вероники Осиповой, новая разработка облегчит жизнь россиянам и поможет сдерживать новую волну коронавируса.
Фото: Imbian
Как правильно использовать экспресс-тест
Чтобы экспресс-тестирование прошло успешно, важно внимательно читать инструкцию. Если алгоритм не нарушен, результат будет достоверным с гарантией 99,9%.
Разработчик тест-систем советует не есть, не пить, не курить и не принимать лекарства за два часа до забора материала. Промывать нос и брызгать, полоскать горло тоже нельзя. Иначе результат может быть неточным.
Приобрести новые тесты для определения COVID-19 и гриппа уже можно в любой аптеке.