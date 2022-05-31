В Алтайском крае за сутки выявили 60 случаев коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших за всё время составляет 268 785. Выздоровели из этого числа 259 323 пациента, в том числе 129 — за последние сутки.

Умерли от ковида в регионе 8 645 человек (+0 за сутки).

Лечатся сейчас 817 жителей. В тяжёлом состоянии при этом находятся 70 заражённых, из них 19 — на ИВЛ.