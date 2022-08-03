Вирусолог рассказал о самом долгом последствии коронавируса

Инфекционист и вирусолог Николай Малышев рассказал о долгих последствиях коронавируса. Его слова передаёт URA.ru.

«Чем больше времени, тем больше мы узнаём о таких последствиях, особенно со стороны центральной нервной системы. Я лично наблюдал больных, у которых давно ослаб слух и до сих пор не вернулся в норму», — рассказал специалист.

По его словам, к длительным последствиям коронавируса также можно отнести изменение вкуса и обоняния.

Малышев добавил, что коронавирус опасен не только своим воздействием на нервную систему, но и тем, что он может вызывать поражение различных органов.