Вирусолог рассказал о самом долгом последствии коронавируса
По словам специалиста, в ходе наблюдения различные симптомы могут возникать в разное время
3 августа 2022, 09:24, Илья Звягинцев
Инфекционист и вирусолог Николай Малышев рассказал о долгих последствиях коронавируса. Его слова передаёт URA.ru.
«Чем больше времени, тем больше мы узнаём о таких последствиях, особенно со стороны центральной нервной системы. Я лично наблюдал больных, у которых давно ослаб слух и до сих пор не вернулся в норму», — рассказал специалист.
По его словам, к длительным последствиям коронавируса также можно отнести изменение вкуса и обоняния.
Малышев добавил, что коронавирус опасен не только своим воздействием на нервную систему, но и тем, что он может вызывать поражение различных органов.
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