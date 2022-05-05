Время кровопийц. Ждать ли на Алтае нашествия комаров и почему они становятся всё крупнее?

Будет ли в Алтайском крае нашествие комаров, станет известно в самое ближайшее время. Об этом amic.ru рассказала доктор биологических наук и член Русского энтомологического общества Людмила Комарова. Профессор не один год изучает кровососущих насекомых на Алтае и уверена: в этом году погодные условия сложились так, что «комарья» может расплодиться действительно много. Впрочем, есть небольшой шанс, что их, наоборот, почти не будет.

О том, когда станет ясно, сколько комаров будет бесить жителей Алтайского края и почему с каждым годом они становятся всё крупнее, — в материале amic.ru.

Неделя истины

Какой будет обстановка с комарами на Алтае в ближайшее время, станет ясно уже через неделю, отметила Комарова. По её словам, ситуация в этом году неоднозначная: пока есть предпосылки и к лучшему, и к худшему варианту. По словам энтомолога, в целом погодные условия в апреле и мае сложились идеально для того, чтобы нас ждал настоящий комариный ад.

«У комаров были все условия для выплода. Для кровососущих ведь что важно: чтобы было много микроводоёмчиков — лужиц, ёмкостей с водой и мест разлива рек. Всё это у нас было. Плюс высокая температура, которая тоже в последние дни держалась. Так что для комаров в Алтайском крае были самые комфортные условия, чтобы личинки развивались», — объяснила профессор.

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Впрочем, помешать массовому размножению комаров мог порывистый ветер, который буквально атаковал регион на майских праздниках. По словам Комаровой, это один из факторов, который может свести нашествие летающих кровопийц на нет.

«В последние дни были очень сильные порывы ветра — до 20 метров в секунду. Как мы знаем, комары — плохо летающие насекомые. У них парусный тип перелёта, поэтому мощные потоки ветра могут сносить огромные рои. Когда комары роятся, у них идёт брачный период. И если такой рой сносит ветром, оплодотворённых самок будет мало. Соответственно, тогда комаров в наших местах будет значительно меньше», — объяснила энтомолог.

Примерно через неделю станет понятно, успели ли комары отложить личинки до прихода на Алтай сильных ветров. Если начнёт вылупляться большое количество новых особей, через две-три недели стоит ждать жуткого нашествия, считает Комарова. Если всё будет спокойно, то и ничего страшного пока не будет.

«Если личинки к моменту ветра уже были в воде, то стихия могла их и миновать. Тогда они могут комфортно пройти все стадии развития. И через две-три недели нам всем будет невесело. Опять же, случится это или нет, узнаем примерно через неделю», — подчеркнула доктор биологических наук.

Крупнее, больше, больнее

Комарова при этом отметила, что привычные для Алтайского края комары — кулициды (Family Culicidae — настоящие комары) — со временем становятся всё крупнее. Специалист связывает это с тем, что в регионе становятся всё более комфортные условия для комаров. Из-за этого имаго (взрослая стадия особи насекомого) на стадии развития достигает более крупных габаритов.

«Кулицидов больше стало, да и по размерам они тоже стали больше. Вероятно, для личинок стали лучше наши условия. Это не новый вид, просто значительно крупнее стали особи», — пояснила Комарова.

Кстати, встречаются в регионе и малярийные комары, подчеркнула профессор. По её словам, пока такие особи не опасны: малярийный плазмодий, который они переносят, не успевает развиться в сибирских условиях. Но энтомолог наблюдает опасную тенденцию — климатические условия меняются, поэтому вегетативный период паразита увеличивается.

«Раньше это было невозможно у нас в Сибири, чтобы комары передавали малярию. А в последние годы всё чаще появляются заболевшие с симптомами. Случаи были и в Новосибирске, и в Барнауле», — отметила доктор.

Впрочем, сейчас это скорее тревожная перспектива, нежели реальная угроза, отметила эксперт.

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Пивная мишень

Комарова также рассказала, где, по её словам, в Барнауле скапливается наибольшее количество комаров. В числе лидеров специалист назвала территорию возле Алтайского государственного университета. Кроме того, точками притяжения для кровопийц профессор назвала все места, где люди пьют пиво. Объяснить такой интерес кровососущих насекомых к «пенному» эксперт пока не может. Но подчёркивает, что человек, который только что выпил хмельной напиток, становится сладкой мишенью для комаров.

Как защититься от комаров?

Репелленты . Вещества, которые отпугивают комаров. Ими нужно покрыть одежду и открытые участки кожи. Продаются в виде аэрозоля, крема, лосьона, мази или твёрдого карандаша. Перед использованием беременными или детьми обязательно нужно выяснить, подойдёт ли репеллент для них. Держится защита примерно 3-4 часа .

Фумигатор . Устройство, которое поражает комаров ядовитым дымом или паром. Большинство моделей работает от электричества. Нужно положить в прибор специальную пластину с ядом и включить фумигатор в розетку. Устройство считается безопасным для человека. Спиралька, которую мы поджигали в детстве, тоже относится к фумигаторам, только автономным.

Народные средства . Самые популярные: ванилин, масло аниса и эвкалипта. Комары на дух не переносят сильный запах этих продуктов. Например, можно смешать масло эвкалипта с обычным кремом и нанести на открытые участки тела. Так есть вероятность, что вас не покусают.

Доктор Комарова в числе самых действенных народных методов назвала древесную золу (придётся ею измазаться) и ванилин, который нужно смешать с водой.