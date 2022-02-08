Заболеваемость коронавирусом в России снижается второй день подряд

165 643 новых случая коронавируса выявили в России за последние сутки. Это на 6262 меньше, чем днём ранее, когда ковидом заболели 171 905 человек. Заболеваемость в стране не снижалась с начала года.

Больше всего заразившихся зафиксировали в Москве (+12 902), Санкт-Петербурге (+11 014) и Московской области (+8486). В Алтайском крае заболели 3762 человека — новый рекорд.

По всей России зарегистрировали 698 летальных случаев, всего за время пандемии скончался 336 721 человек. За день выздоровели 81 188 человек, всего — 10 706 142.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России.