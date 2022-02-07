Заболеваемость коронавирусом в России снизилась впервые с начала января

171 905 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки. Это на 8166 меньше, чем днём ранее, когда ковидом заболел 180 071 человек. Заболеваемость в стране снизилась впервые с начала января.

Больше всего заразившихся зафиксировали в Москве (+15 442), Санкт-Петербурге (+13 372) и Московской области (+12 230). В Алтайском крае заболели 3653 человека — новый рекорд. Также в регионе от ковида за сутки умерла 19 пациентов — это четвёртый показатель среди регионов России.

По всей России зарегистрировали 609 летальных случаев, всего за время пандемии скончалось 336 023 человека. За день выздоровели 55 683 человека, всего — 10 624 954.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России.