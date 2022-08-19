В Кузбассе рекомендовали соблюдать масочный режим

Специалисты рекомендуют носить маски предпринимателям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания

19 августа 2022, 15:17, Никита Черников

Роспотребнадзор Кузбасса рекомендует жителям соблюдать масочный режим на фоне роста заболеваемости ковидом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рекомендация адресована предпринимателям, пожилым людям и тем, кто у кого есть хронические заболевания.

Маски просят носить в общественном транспорте, социальных и медицинских учреждениях, а также на работе или учёбе.

Ранее власти Республики Алтай, Новосибирской области и некоторых других регионов рекомендовали своим жителям носить маски в общественных местах. В Бурятии же вовсе вернули обязательный масочный режим.

В Алтайском крае могут вернуть масочный режим по рекомендации Роспотребнадзора

В Алтайском крае могут вернуть масочный режим по рекомендации Роспотребнадзора

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