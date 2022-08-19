В Кузбассе рекомендовали соблюдать масочный режим

Роспотребнадзор Кузбасса рекомендует жителям соблюдать масочный режим на фоне роста заболеваемости ковидом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рекомендация адресована предпринимателям, пожилым людям и тем, кто у кого есть хронические заболевания.

Маски просят носить в общественном транспорте, социальных и медицинских учреждениях, а также на работе или учёбе.

Ранее власти Республики Алтай, Новосибирской области и некоторых других регионов рекомендовали своим жителям носить маски в общественных местах. В Бурятии же вовсе вернули обязательный масочный режим.