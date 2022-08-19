В Кузбассе рекомендовали соблюдать масочный режим
Специалисты рекомендуют носить маски предпринимателям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания
19 августа 2022, 15:17, Никита Черников
Роспотребнадзор Кузбасса рекомендует жителям соблюдать масочный режим на фоне роста заболеваемости ковидом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Рекомендация адресована предпринимателям, пожилым людям и тем, кто у кого есть хронические заболевания.
Маски просят носить в общественном транспорте, социальных и медицинских учреждениях, а также на работе или учёбе.
Ранее власти Республики Алтай, Новосибирской области и некоторых других регионов рекомендовали своим жителям носить маски в общественных местах. В Бурятии же вовсе вернули обязательный масочный режим.
Комментарии
Новости партнеров