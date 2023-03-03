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Медик рассказал о правиле 1:1:4 во время Великого поста

Сбалансированный рацион должен обеспечивать правильное соотношение белков, жиров и углеводов

03 марта 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Во время Великого поста необходимо употреблять больше растительного белка и полезных масел, рассказал "Ленте.ру" диетолог Алексей Кабанов.

Эксперт призвал придерживаться в питании правила 1:1:4, где одна доля приходится на белки, одна – на жиры, четыре – на углеводы.

"Углеводы – основа питания, главный источник энергии для организма. Растительные продукты, в частности крупы грубой очистки и бобовые, – богатый источник сложных углеводов. Они медленнее усваиваются, обеспечивая длительный, равномерный приток энергии", – пояснил замдиректора АНО НИЦ "Здоровое питание".

Кабанов подчеркнул, что растительный белок ничем не уступает животному по питательности. Наиболее богаты белком бобовые – чечевица и соя, миндаль, брокколи. Кроме того, растительные продукты содержат аминокислоты, которые можно получить только с пищей.

Ценный источник ненасыщенных жирных кислот – орехи и семена, а также жидкие растительные масла – оливковое, льняное, рапсовое.

Диетолог отметил, что для сбалансированного питания во время поста нужно отдавать предпочтение продуктам минимальной переработки: цельному зерну, крупам грубой очистки, свежим или замороженным овощам и фруктам.

Ранее россиянам назвали главные ошибки в питании во время Великого поста.

Читайте также в сюжете: Великий пост - 2023

Комментарии 7

  • А не многовато-ли мракобесия? Все-таки XXI век на дворе...
    03 марта, Гость   Ответить
  • даа... шел 21 век....
    03 марта, Гость   Ответить
  • а ничего, что Пост это не диета, он наносит вред здоровью, посмотрите на священников, которые должны посты держать по профессии так сказать? Не надо Пост подтягивать к рациональному питанию, не для этого он придуман был.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Глядя на наших жирных священников сразу понятно какой пост они держат.
    03 марта, Гость   Ответить
  • И так мужики по средней статистики до пенсии не доживают, а тут мракобесы со своим постом остатки в могилы гонят. На кого работают попы?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Странный медик.. правило 1:1:4 это в процентах 10+10+40 как я понимаю, а где еще 40% ?? может так проще считать кому-то не спорю, пост это же просто углеводная диета в переводе на современный язык где преобладают угли, мало белка и жира + малоподвижный образ жизни священников = ожирение. И врят-ли здоровее они от этого станут. Ну каждому свое.. Вообще стандартное современное бжу 3:3:4 т.е. 30+30+40=100%.
    03 марта, Гость   Ответить
  • правило 1:1:4 это в процентах 10+10+40 --- дальше можно не читать
    03 марта, Гость   Ответить
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