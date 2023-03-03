Медик рассказал о правиле 1:1:4 во время Великого поста

Сбалансированный рацион должен обеспечивать правильное соотношение белков, жиров и углеводов

03 марта 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Во время Великого поста необходимо употреблять больше растительного белка и полезных масел, рассказал "Ленте.ру" диетолог Алексей Кабанов.

Эксперт призвал придерживаться в питании правила 1:1:4, где одна доля приходится на белки, одна – на жиры, четыре – на углеводы.

"Углеводы – основа питания, главный источник энергии для организма. Растительные продукты, в частности крупы грубой очистки и бобовые, – богатый источник сложных углеводов. Они медленнее усваиваются, обеспечивая длительный, равномерный приток энергии", – пояснил замдиректора АНО НИЦ "Здоровое питание".

Кабанов подчеркнул, что растительный белок ничем не уступает животному по питательности. Наиболее богаты белком бобовые – чечевица и соя, миндаль, брокколи. Кроме того, растительные продукты содержат аминокислоты, которые можно получить только с пищей.

Ценный источник ненасыщенных жирных кислот – орехи и семена, а также жидкие растительные масла – оливковое, льняное, рапсовое.

Диетолог отметил, что для сбалансированного питания во время поста нужно отдавать предпочтение продуктам минимальной переработки: цельному зерну, крупам грубой очистки, свежим или замороженным овощам и фруктам.

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