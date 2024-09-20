Медведев отметил необходимость шефства первичек ЕР над семьями участников СВО

Секретари базовых партийных организаций из всех 89 регионов представили свои предложения по их развитию

20 сентября 2024, 17:55, ИА Амител

Совет первичных отделений / Фото: пресс-служба партии "Едина Россия"

Инициативы по поддержке первичных организаций "Единой России", усилению их роли в работе партии, формированию кадрового резерва партии и их участию в избирательных кампаниях обсудили на первом Совете первичных отделений. Его провели председатель партии Дмитрий Медведев и врио секретаря Генсовета Владимир Якушев, сообщает сайт ER.ru.

"С первичек все начинается. Вся работа проходит в первичных организациях. Вы есть "соль земли", "партийной земли" как минимум. И от вас очень многое зависит", – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он отметил, что, несмотря на то, что формированием идеологии партии занимаются высшие партийные органы, репутацию "Единой России" создают ее отделения на местах.

"Если люди видят, что наши партийные установки, наша народная программа находят воплощение в муниципалитетах, районах, регионе, значит, это правильная идеология и честная партийная позиция. И задача первичных организаций не только реализовывать большие замыслы партии, соответствующие решения президента, но и бороться с недостатками", – сказал председатель партии.

Говоря о работе идеальной первички Дмитрий Медведев подчеркнул, что ее задача – объяснить, почему правда – за "Единой Россией". Представители партии должны общаться с людьми, говорить правду и доносить свою позицию предельно честно и аргументированно, в том числе в социальных сетях.

"Даже внутри страны существуют разные территории с разными представлениями о том, как нужно выступать, как нужно держаться. Это все нужно учитывать. Мы – не одномерная страна, нас очень много, разные народности, разные вероучения", –сказал председатель партии.

Совет первичных отделений / Фото: пресс-служба партии "Едина Россия"

Для обмена опытом между первичками секретарь парторганизации Сергей Кудрявцев из Тюмени предложил помимо федерального Совета первичных отделений проводить региональные. В том числе представлять на них проекты для грантовой поддержки.

"На региональном уровне обязательно нужно встречаться. И если такой совет (первичных отделений. – Прим. ред.) создан, в нем должен присутствовать секретарь реготделения. Во многих случаях это высшее должностное лицо региона. Более того, если руководитель совета первичных отделений покажет себя, то это хорошая конкуренция. Иногда и губернатору можно что-то посоветовать и объяснить, почему та или иная позиция не является для партии правильной или не достигают цели принимаемые решения", – сказал Дмитрий Медведев.

Помимо этого, он поддержал инициативы по установлению памятного знака за членство в партии, поддержке медийной активности первичек, расширению грантовых конкурсов для реализации их общественно значимых инициатив. Отдельно он отметил шефство первичек над семьями участников СВО.

"Это наш священный долг. Мы обязаны проявить лучшие человеческие качества, прежде всего, на уровне первичных организаций. Кому как не представителям первичной организации обеспечить шефство над семьями, помощь, поддержку", – сказал Дмитрий Медведев.И уточнил, что здесь важнее человеческое, внимательное отношение к семьям участников СВО. К тем, кто вернулся, и к семьям тех, кто не вернулся.

Напомним, по предложению председателя партии Дмитрия Медведева в "Единой России" 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Его озвучили на XXI съезде партии в декабре 2023 года. 2 июля 2024 года "Единая Россия" на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.

О работе первичного отделения "Единой России" № 13 в Новоалтайске рассказала ее секретарь Кристина Гудочкина.

"Я стала секретарем первичного отделения партии не так давно – в 2023 году. У нас появились традиции. Вместе с депутатами Новоалтайского городского Собрания и молодогвардейцами поздравляем с праздниками участников ВОВ. Активно работаем с депутатами и по другим направлениям. В этом году вручили новогодние подарки детям участников СВО. Вместе с волонтерами организовали в Новоалтайске актив неравнодушных людей для сбора гуманитарной помощи бойцам", – уточнила секретарь.По ее словам, первичное отделение также участвует в жизни города. Например, партийцы приглашают жителей Новоалтайска к участию в реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Потому что первички – самое близкое к людям партийное звено.