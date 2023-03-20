Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты по зданию суда в Гааге

Зампред Совбеза призвал судей внимательно смотреть в небо

20 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию непризнанного Россией Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Комментируя в очередной раз решение МУС выдать ордер на арест российского президента Владимир Путина, Медведев сказал, что они "раздухарились напрасно".

"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…" – написал чиновник в телеграм-канале.

Напомним, МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, в связи якобы с "незаконными депортацией и перемещением детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают "возмутительной и неприемлемой", а "Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными". А Дмитрий Медведев в ответ на эту новость намекнул, что место этому ордеру в туалете.