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Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты по зданию суда в Гааге

Зампред Совбеза призвал судей внимательно смотреть в небо

20 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию непризнанного Россией Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Комментируя в очередной раз решение МУС выдать ордер на арест российского президента Владимир Путина, Медведев сказал, что они "раздухарились напрасно".

"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…" – написал чиновник в телеграм-канале.

Напомним, МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, в связи якобы с "незаконными депортацией и перемещением детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают "возмутительной и неприемлемой", а "Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными". А Дмитрий Медведев в ответ на эту новость намекнул, что место этому ордеру в туалете. 

Комментарии 13

  • Путина просто обожаю. Он самый лучший. Держитесь В.В., мы с Вами, мы за ВАС!!!
    20 марта, Гость   Ответить
  • Путина просто обожаю. Он самый лучший. Держитесь В.В., мы с Вами, мы за ВАС!!! ---- Мы вам верим))))
    20 марта, Гость   Ответить
  • Что то он долго молчал, видно обдумывал что написать, я думаю Гаага все напугана.
    20 марта, Гость   Ответить
  • С Украиной разобраться не могут. Он про Гаагу говорит
    20 марта, Гость   Ответить
  • Пусть они там в гааге по утрам слушают шелест звёзд,а днём смотрят как падают яблоки в небо.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Мигалкин - ты?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Дмитрий зажигает! Ему бы в камеди...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Снова трезвый ?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Он-то трезвый, а вот в гааге точно обкуренные ))
    20 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, он на Американском iPhone посты пишет или на отечественную технику перешёл?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Ну не так уж это и невозможно. Теперь если по плохому сценарию пойдет, первый гиперзвук их. Его не сбить, увы. Это же правда
    21 марта, Гость   Ответить
  • Арестовать "также уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, в связи якобы с "незаконными депортацией и перемещением детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию."Переправить детей из территорий.на которых ведутся военные действия в детские лагеря отдыха это преступление,требующее наказание?Гаагские судьи-вы животные.Вы из так называемого "золотого миллиарда"?Нет,вы парнокопытные.И правильно будет,если в ваш скотный двор первым прилетит.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Потому что они когда кого-нибудь бомбят, детей никуда не вывозят. Никуда сербских, иракских, сирийских и афганских детей не вывозили. Вьетнамские тоже в норы прятались. Дети Хиросимы и Нагасаки вообще в ядерном угаре сгорели. Японцы поэтому теперь с ними дружат. Даже сербы недавно запросили дружбы с гегемоном, понимают, что их детей, если что, никуда вывозить не будут
    21 марта, Гость   Ответить
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