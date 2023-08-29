Медведев процитировал странам НАТО предсказание апокалипсиса из Библии
Он прокомментировал согласие Запада на удары по Крыму
29 августа 2023, 15:59, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об апокалипсисе после угрозы со стороны Украины нанести удар по Крыму. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму.
Медведев указал, что если информация о согласовании - это правда, то это прямое доказательство участия Запада в войне против России. И это дает России право действовать против НАТО.
"Предсказания апокалипсиса все ближе. “В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них”", - написал Медведев и подчеркнул, что "это печально".
Ранее Медведев призвал НАТО "покаяться перед человечеством", а также пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты по зданию суда в Гааге.
16:02:17 29-08-2023
а как же судный день? уже случился?
17:58:55 29-08-2023
Ну. давай, Анатолич, не чокаясь...
09:50:45 30-08-2023
На что-то более забористое перешёл....