Медведев процитировал странам НАТО предсказание апокалипсиса из Библии

Он прокомментировал согласие Запада на удары по Крыму

29 августа 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об апокалипсисе после угрозы со стороны Украины нанести удар по Крыму. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму.

Медведев указал, что если информация о согласовании - это правда, то это прямое доказательство участия Запада в войне против России. И это дает России право действовать против НАТО.

"Предсказания апокалипсиса все ближе. “В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них”", - написал Медведев и подчеркнул, что "это печально".

Ранее Медведев призвал НАТО "покаяться перед человечеством", а также пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты по зданию суда в Гааге.