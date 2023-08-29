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Медведев процитировал странам НАТО предсказание апокалипсиса из Библии

Он прокомментировал согласие Запада на удары по Крыму

29 августа 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об апокалипсисе после угрозы со стороны Украины нанести удар по Крыму. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму.

Медведев указал, что если информация о согласовании - это правда, то это прямое доказательство участия Запада в войне против России. И это дает России право действовать против НАТО.

"Предсказания апокалипсиса все ближе. “В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них”", - написал Медведев и подчеркнул, что "это печально".

Ранее Медведев призвал НАТО "покаяться перед человечеством", а также пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты по зданию суда в Гааге.

Фото: vk.com/dm

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НОВОСТИПолитика
Дмитрий Медведев СВО украина нато

Комментарии 3

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Гость

16:02:17 29-08-2023

а как же судный день? уже случился?

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Гость

17:58:55 29-08-2023

Ну. давай, Анатолич, не чокаясь...

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Гость

09:50:45 30-08-2023

На что-то более забористое перешёл....

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