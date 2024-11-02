Меньше недели. Голосование в проекте "Народный знак качества" подходит к завершению

Сейчас выбор финалистов проходит в скрытом режиме

02 ноября 2024, 15:45, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Дмитрий Днепровский

Меньше недели осталось до окончания приема голосов за ваши любимые компании в проекте "Народный знак качества". В этом году мы выбираем лучших из лучших в 20 номинациях, голосовать при этом жители края могут в 16 из них. В следующий четверг, 7 ноября 2024 года, в 23:59 прием голосов будет остановлен, а с 1 ноября организаторы "закрыли" данные о том, как распределяются голоса.



Голосовать по-прежнему можно, но теперь компании расположены в алфавитном порядке, организаторы надеются, что это позволит участникам продолжать честную борьбу и не прибегать к разным способам "накруток".

"Согласно положению о проведении премии, голосование будет проходить в скрытом формате, для того чтобы избежать попыток "надавить" на результаты. Имена победителей мы огласим только на торжественной церемонии награждения 26 ноября", – объяснила директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн, руководитель проекта "Народный знак качества" Татьяна Бондарева.

Если вы еще не проголосовали – самое время перейти на сайт народныйзнаккачества.рф.

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