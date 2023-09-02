Мэр Барнаула Франк поздравил горожан с Днем города

Столица Алтайского края 2 сентября отмечает 293-летие

02 сентября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем города, который в 2023 году отмечают 2 сентября. Текст поздравления опубликован на сайте мэрии.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с днем рождения города Барнаула! День города – это общий праздник для всех, кто любит Барнаул и неравнодушен к его судьбе", – заявил градоначальник.

Также отметил, что краевая столица продолжает развиваться и с каждым годом становится красивее и комфортнее. И во всех достижениях есть заслуга каждого из горожан.

"Пусть этот день подарит вам яркие эмоции, незабываемые впечатления, принесет радость встреч и хорошее настроение. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра вам и вашим близким! С праздником! С днем рождения, Барнаул!" – заключил Вячеслав Франк.

Ранее с Днем города также поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он назвал Барнаул столицей мира и пожелал, чтобы она стала самым комфортным городом Сибири.

Отметим, что День города в 2023 году станет одним из самых масштабных за последние годы. Все, что известно о праздновании, – можете узнать в нашем материале.