Мэр Барнаула стал лидером в медиарейтинге муниципальных глав Алтайского края

В первую тройку также вошли главы Бийска и Каменского района

24 января 2025, 14:40, ИА Амител

Главы муниципалитетов / Коллаж: "Атмосфера"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за декабрь:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 111 упоминаний;

глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 37 упоминаний;

глава Каменского района Иван Панченко – 3-е место, 18 упоминаний;

глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 4-е место, 10 упоминаний;

глава Алейского района Светлана Агаркова – 5-е место, девять упоминаний.

Медиарейтинг глав муниципалитетов за декабрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"