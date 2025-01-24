Мэр Барнаула стал лидером в медиарейтинге муниципальных глав Алтайского края
В первую тройку также вошли главы Бийска и Каменского района
24 января 2025, 14:40, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за декабрь:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 111 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 37 упоминаний;
- глава Каменского района Иван Панченко – 3-е место, 18 упоминаний;
- глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 4-е место, 10 упоминаний;
- глава Алейского района Светлана Агаркова – 5-е место, девять упоминаний.
"Из топ-5 в декабре выбыли главы Первомайского и Кулундинского районов Юлия Фролова и Сергей Балухин (занимали четвертое место) и Виктор Азгалдян (пятое место). Первое и второе места по-прежнему у мэров двух крупнейших городов Алтайского края – глав Барнаула Вячеслава Франка и Бийска Виктора Щигрева. Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман резко снизил упоминаемость в СМИ и уступил третье место главе Каменского района Ивану Панченко. У Фельдмана в декабре четвертое место. На пятом – глава Алейского района Светлана Агаркова", – отмечает издание.
14:49:03 24-01-2025
надо уходить на пике