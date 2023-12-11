Мэр Бийска поддержал решение Путина вновь баллотироваться в президенты
По словам Виктора Щигрева, возглавлять государство должен решительный, умный и беззаветно любящий свое Отечество человек
11 декабря 2023, 08:30, ИА Амител
Мэр Бийска Виктор Щигрев поддержал решение президента Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
По мнению градоначальника, на сегодня в России "нет человека, который бы так хорошо знал все проблемы страны, а главное – пути их решения". Да и в условиях внешних угроз для каждого россиянина важна стабильность, считает Щигрев.
"На посту президента должен быть решительный, умный человек, беззаветно любящий свое Отечество! Именно таким человеком и является Владимир Владимирович Путин, что он неоднократно доказывал и доказывает словом и делом!" – заключил мэр.
О намерении выдвинуться на новый президентский срок Владимир Путин заявил 8 декабря. Это решение поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Пройдут выборы с 15 по 17 марта 2024 года.
08:37:05 11-12-2023
если каждый скажет - я поддерживаю - премию дают?
09:07:30 11-12-2023
ВВП очень ждал, когда мэр Бийска одобрит его решение. Несколько дней не спал, мониторил телеграмм-каналы, все ждал когда Щигрев наконец-то чего-то напишет. Наконец-то дождался.
09:20:47 11-12-2023
Гость (09:07:30 11-12-2023) ВВП очень ждал, когда мэр Бийска одобрит его решение. Нескол... Правильно (точно!) подметили)))))
09:36:41 13-12-2023
Гость (09:20:47 11-12-2023) Правильно (точно!) подметили)))))... Сидел бы да молчал, кто ты такой, чтоб поддерживать, хоть бы сам соответствовал!
09:16:58 11-12-2023
а почему только поддержал? почему не одобрил?
09:21:32 11-12-2023
Гость (09:16:58 11-12-2023) а почему только поддержал? почему не одобрил?... Поддержать можно без одобрения????? Кал1ным железом???))) Юморист, однако!
09:20:40 11-12-2023
Главное губернатор еще промолчал, а Щигрев высказался.
09:21:28 11-12-2023
лайк?)))
09:48:49 11-12-2023
Чуть не стошнило, от прочитанного , вроде бы просто текст, а противно аж физически
10:34:23 11-12-2023
Вот только Щигрев чуточку стремился бы быть похожим и также работать как Путин .
13:53:29 11-12-2023
Гость (10:34:23 11-12-2023) Вот только Щигрев чуточку стремился бы быть похожим и также... Спать до обеда? потом в бассейне плавать.
11:50:34 11-12-2023
Смельчак-правдоруб! С такими мэрами не пропадём!
12:18:40 11-12-2023
«— Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! — добавляет: — Простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!» (с) Евгений Львович Шварц. Когда сказка стала былью.
12:47:05 11-12-2023
Как бы в будущем не пришлось сожалеть, ибо история переменчива.
12:51:28 11-12-2023
Выбиться во власть, это одна из очень немногочисленных возможностей жить более- менее по человечески. Вот и стараются усидеть на верхней пищевой ступеньке жизни, или существования, а может бытия.
13:18:03 11-12-2023
Гость (12:51:28 11-12-2023) Выбиться во власть, это одна из очень немногочисленных возмо... Выбиться во власть при отрицательном отборе не сложно - "Привлечь к ответственности за взятку чиновника, который ведет себя осмотрительно и аккуратно, избегает получения каких-либо подарков за помощь, оказываемую посторонним лицам и даже жестко пресекает любые попытки «отблагодарить» его, — задача не из простых. В таких случаях оперативники могут переключиться на его служебную деятельность, ведь вероятность найти огрехи в работе этого человека или его подчиненных весьма велика — сейчас редкое министерство или ведомство работает идеально."
09:54:18 12-12-2023
Хто бы сумлевалси.