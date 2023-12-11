Мэр Бийска поддержал решение Путина вновь баллотироваться в президенты

По словам Виктора Щигрева, возглавлять государство должен решительный, умный и беззаветно любящий свое Отечество человек

11 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Виктор Щигрев / Фото: t.me/shchigrev_bsk

Мэр Бийска Виктор Щигрев поддержал решение президента Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

По мнению градоначальника, на сегодня в России "нет человека, который бы так хорошо знал все проблемы страны, а главное – пути их решения". Да и в условиях внешних угроз для каждого россиянина важна стабильность, считает Щигрев.

"На посту президента должен быть решительный, умный человек, беззаветно любящий свое Отечество! Именно таким человеком и является Владимир Владимирович Путин, что он неоднократно доказывал и доказывает словом и делом!" – заключил мэр.

О намерении выдвинуться на новый президентский срок Владимир Путин заявил 8 декабря. Это решение поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Пройдут выборы с 15 по 17 марта 2024 года.