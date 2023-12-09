Томенко поддержал решение Путина вновь баллотироваться в президенты

Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

09 декабря 2023, 12:21, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал решение президента Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

"Решение повседневных текущих вопросов, обеспечение стабильной жизни в Алтайском крае и реализация проектов развития, от организации различных производств до строительства жилья, детских садов и школ – все это работа большой команды страны, во главе которой наш президент. Государственная политика, которая проводится на всех уровнях власти, направлена на достижение главной цели – развитие России, которую мы все так любим, на обеспечение ее безопасности, независимости и целостности, на благополучие каждого жителя нашего края от Бурлинского района до Солонешенского, от Тогульского до Угловского", – написал Томенко.

По его словам, в последние годы край получает значительные объемы финансовой поддержки из федерального бюджета на строительство дорог, оснащение больниц, обновление общественного транспорта и другие проекты. Причем иногда помощь достигает почти половины всех доходов региона.

"Во всем видим поддержку и участие. Такие сплоченность и единство особенно важны в сегодняшних непростых условиях. Поэтому, безусловно, поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина участвовать в президентских выборах", – заключил глава региона.

О намерении выдвинуться на новый президентский срок Владимир Путин заявил 8 декабря. Пройдут выборы с 15 по 17 марта 2024 года.