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Томенко поддержал решение Путина вновь баллотироваться в президенты

Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

09 декабря 2023, 12:21, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал решение президента Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

"Решение повседневных текущих вопросов, обеспечение стабильной жизни в Алтайском крае и реализация проектов  развития, от организации различных производств до строительства жилья, детских садов и школ – все это работа большой команды страны, во главе которой наш президент. Государственная политика, которая проводится на всех уровнях власти, направлена на достижение главной цели – развитие России, которую мы все так любим, на обеспечение ее безопасности, независимости и целостности, на благополучие каждого жителя нашего края от Бурлинского района до Солонешенского, от Тогульского до Угловского", – написал Томенко.

По его словам, в последние годы край получает значительные объемы финансовой поддержки из федерального бюджета на строительство дорог, оснащение больниц, обновление общественного транспорта и другие проекты. Причем иногда помощь достигает почти половины всех доходов региона.

"Во всем видим поддержку и участие. Такие сплоченность и единство особенно важны в сегодняшних непростых условиях. Поэтому, безусловно, поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина участвовать в президентских выборах", – заключил глава региона.

О намерении выдвинуться на новый президентский срок Владимир Путин заявил 8 декабря. Пройдут выборы с 15 по 17 марта 2024 года.

Виктор Томенко Владимир Путин выборы

Комментарии 9

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Гость

13:27:39 09-12-2023

Значит света, в конце тоннеля не будет, топтание на месте будет продолжаться и куры по 500.

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Гость

13:40:03 09-12-2023

Как будто у него выбор есть.

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Гость

14:15:42 09-12-2023

Не забываем про позицию правящей партии В Едро "Неголосуем", при принятии законопроекта о стоимости за 1 кг/1л на ценнике

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Гость

15:12:29 09-12-2023

И куриц по 500 и яйца по 200 поддержал тогда.

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Гость

17:46:22 09-12-2023

А он что, мог и не поддержать?

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Гость

18:55:28 09-12-2023

Официально началась предвыборная суета или обычная инициатива заинтересованной выслуги?

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Гость

19:15:23 09-12-2023

Поддержку Губернатор зарабатывает себе, а претендент для верности уже три раза меняет Конституцию.

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Ага

20:42:22 09-12-2023

Вы счастливы? Конечно! Куда нам деваться...

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Петро

21:48:33 09-12-2023

Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас.

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