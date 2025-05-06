Мерца избрали канцлером Германии во втором туре

Лидер ХДС стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который провалил голосование после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров

06 мая 2025, 21:47, ИА Амител

Лидер ХДС Фридрих Мерц / Фото: EPA

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который выступает за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, во втором туре голосования избран новым канцлером ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

В первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером. Лидер ХДС стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточного количества голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.

"За" проголосовали 325 депутатов", – объявила председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер.

Мерц отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, в интервью телеканалу ARD он допустил поставку Киеву крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами.

Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым объектам РФ как участие Германии в боевых действиях на стороне киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.