Власти Барнаула снова попытаются найти подрядчика для ремонта музея "Город"

В мае поиск подрядчика для ремонта выставочного зала не увенчался успехом, так как ни одна компания не подала заявку

18 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Проект отремонтированного выставочного зала/ Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула снова попытается найти подрядчика, который отремонтирует выставочный зал музея "Город" на проспекте Ленина, 111. В мае 2024 года администрация уже пыталась это сделать, но тогда никто не подал заявку на участие в торгах, и закупка не состоялась. 18 июня аукцион во второй раз появился на портале госзакупок. Его максимальная цена осталась прежней – 17,4 млн рублей.

Желающие смогут подавать заявки до 26 июня, поиски поставщика будут идти до 28 июня 2024 года.

Компания-победитель должна будет начать работы с даты заключения договора и завершить их до 15 августа 2024 года. Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Проект капремонта выставочного зала музея "Город" / Фото: barnaul.org

Выбранный подрядчик должен отремонтировать выставочные залы и кабинеты, установить освещение подвальных помещений и лестничных клеток, обновить системы водоснабжения, канализации, тепловентиляции в подвальном помещении, сети электроснабжения и так далее.

Решение о капитальном ремонте выставочного зала музея "Город" принял мэр Барнаула Вячеслав Франк по итогам встречи с членами Союза художников России в январе 2022 года. На ней художники попросили мэра сделать в Барнауле современное пространство для выставок, творческих встреч, мастер-классов и приобщения молодежи к изобразительному искусству.

Сам выставочный зал передали в управление музею "Город" восемь лет назад. 1 сентября 2016 года там открылась первая выставка Союза художников России, посвященная Дню города. С тех пор в здании был только косметический ремонт.

Напомним, что весной 2024 года в Барнауле полностью заморозили строительство Художественного музея на площади Октября из-за проблем с проектно-сметной документацией. На данный момент объект сделан лишь на 62%. Затраты на него уже сейчас составили более миллиарда рублей.