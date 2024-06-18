Власти Барнаула снова попытаются найти подрядчика для ремонта музея "Город"
В мае поиск подрядчика для ремонта выставочного зала не увенчался успехом, так как ни одна компания не подала заявку
18 июня 2024, 12:00, ИА Амител
Мэрия Барнаула снова попытается найти подрядчика, который отремонтирует выставочный зал музея "Город" на проспекте Ленина, 111. В мае 2024 года администрация уже пыталась это сделать, но тогда никто не подал заявку на участие в торгах, и закупка не состоялась. 18 июня аукцион во второй раз появился на портале госзакупок. Его максимальная цена осталась прежней – 17,4 млн рублей.
Желающие смогут подавать заявки до 26 июня, поиски поставщика будут идти до 28 июня 2024 года.
Компания-победитель должна будет начать работы с даты заключения договора и завершить их до 15 августа 2024 года. Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Выбранный подрядчик должен отремонтировать выставочные залы и кабинеты, установить освещение подвальных помещений и лестничных клеток, обновить системы водоснабжения, канализации, тепловентиляции в подвальном помещении, сети электроснабжения и так далее.
Решение о капитальном ремонте выставочного зала музея "Город" принял мэр Барнаула Вячеслав Франк по итогам встречи с членами Союза художников России в январе 2022 года. На ней художники попросили мэра сделать в Барнауле современное пространство для выставок, творческих встреч, мастер-классов и приобщения молодежи к изобразительному искусству.
Сам выставочный зал передали в управление музею "Город" восемь лет назад. 1 сентября 2016 года там открылась первая выставка Союза художников России, посвященная Дню города. С тех пор в здании был только косметический ремонт.
Напомним, что весной 2024 года в Барнауле полностью заморозили строительство Художественного музея на площади Октября из-за проблем с проектно-сметной документацией. На данный момент объект сделан лишь на 62%. Затраты на него уже сейчас составили более миллиарда рублей.
12:07:48 18-06-2024
За такие деньги даже таджики не согласятся работать.
12:20:18 18-06-2024
А что так, мало денег в распил?*
12:33:39 18-06-2024
Очень короткий срок. Слишком поздно объявили тендер. Невозможно выполнить заявленный объем работ за месяц, потому что дело не только в расторопности подрядчика. Есть технологические нормы (например, краска, клей, штукатурки и прочее должны сохнуть определенное количество времени ит.п.), которые не позволят сделать ремонт за считанные дни. Почему-то власти совсем не учитывают эти моменты, хотя вроде у мэра есть строительное образование
17:29:33 18-06-2024
Гость (12:33:39 18-06-2024) Очень короткий срок. Слишком поздно объявили тендер. Невозмо... Согласен, очень мало времени, никто не заявится. Тем более что указаны только сроки подачи заявок, а сам контракт подпишут в лучшем случае к середине июля и что там тогда остаётся от сроков ? Дураков нет подставляться.
19:57:53 18-06-2024
Никого не найдут. Ещё в феврале-марте все подрядчики определились с объемами работ, заключили договоры, загружены выше крыши. И тут такой конь в пальто: сделайте мне срочно, в разгар строительного сезона, капитальный ремонт в музее, да за 2 недели!