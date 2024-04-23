Мэрия Барнаула ищет подрядчика на открытие Шукшинского фестиваля и другие мероприятия

Подрядчик должен будет организовать День славянской письменности, хоровой форум "Барнаульский камертон", Пушкинский день России, День памяти и скорби, всероссийскую акцию "Лучи Победы" и открытие фестиваля "Шукшинские дни на Алтае"

23 апреля 2024, 15:07, ИА Амител

Шукшинские дни на Алтае / Фото: amic.ru

Барнаульский комитет по культуре ищет подрядчика для проведения сразу нескольких городских мероприятий. Это День славянской письменности, хоровой форум "Барнаульский камертон", Пушкинский день России, День памяти и скорби, всероссийская акция "Лучи Победы" и открытие фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". На организацию всего этого власти города готовы потратить около 1,3 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Где и как пройдут мероприятия?

День славянской письменности состоится 24 мая 2024 года в Нагорном парке. Концертная программа будет рассчитана не менее чем на час. На сцене выступит не менее трех хоровых коллективов, один оркестр и ведущий. Каждый номер будет длиться как минимум три минуты.

состоится 24 мая 2024 года в Нагорном парке. Концертная программа будет рассчитана не менее чем на час. На сцене выступит не менее трех хоровых коллективов, один оркестр и ведущий. Каждый номер будет длиться как минимум три минуты. Хоровой форум "Барнаульский камертон" пройдет 1 июня на ул. Мало-Тобольской. Мероприятие будет длиться минимум час. Это будет концерт с выступлением трех хоровых коллективов, одного оркестра и ведущего. Каждый номер будет длиться по три минуты.

пройдет 1 июня на ул. Мало-Тобольской. Мероприятие будет длиться минимум час. Это будет концерт с выступлением трех хоровых коллективов, одного оркестра и ведущего. Каждый номер будет длиться по три минуты. Пушкинский день России планируется провести в сквере у памятника Александру Пушкину 6 июня. Мероприятие рассчитано на час. Перед собравшимися выступят артисты театрального (не менее одного) и вокального (не менее двух) жанров, а также танцевальный коллектив. Каждый номер будет идти как минимум три минуты.

планируется провести в сквере у памятника Александру Пушкину 6 июня. Мероприятие рассчитано на час. Перед собравшимися выступят артисты театрального (не менее одного) и вокального (не менее двух) жанров, а также танцевальный коллектив. Каждый номер будет идти как минимум три минуты. День памяти и скорби 22 июня традиционно пройдет на площади перед Мемориалом Славы (Площадь Победы). Подрядчик организует площадку с выступлением не менее двух хоровых коллективов, не менее одного оркестра и ведущего. Длиться каждый номер также будет три минуты.

22 июня традиционно пройдет на площади перед Мемориалом Славы (Площадь Победы). Подрядчик организует площадку с выступлением не менее двух хоровых коллективов, не менее одного оркестра и ведущего. Длиться каждый номер также будет три минуты. Всероссийская акция "Лучи Победы" состоится 24 июня в Нагорном парке. Исполнитель организует зрелищное действие на 30 минут. А именно в знак памяти о погибших в Великую Отечественную войну в 22:30 небо осветят 16 прожекторов высотой не меньше восьми метров над уровнем земли. Подрядчик должен будет нанять звукорежиссера и художника по свету и привезти оборудование на место.

состоится 24 июня в Нагорном парке. Исполнитель организует зрелищное действие на 30 минут. А именно в знак памяти о погибших в Великую Отечественную войну в 22:30 небо осветят 16 прожекторов высотой не меньше восьми метров над уровнем земли. Подрядчик должен будет нанять звукорежиссера и художника по свету и привезти оборудование на место. Открытие всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" будет на площади у памятника Василию Шукшину (на пересечении ул. Юрина и ул. В.М. Шукшина) 23 июля. Подрядчик организует мероприятие, рассчитанное как минимум на час. За это время будет представлена театрально-зрелищная постановка сквозного действия. На сцене выступит как минимум один вокальный и хореографический коллектив, не менее двух артистов театрального жанра, будет один ведущий. Каждый номер займет минимум три минуты.

Когда подведут итоги закупки?

Закупка появилась на портале 23 апреля, заявки будут приниматься до 2 мая 2024 года. Итоги подведут 6 мая. Подрядчик начнет работу по всем мероприятиям с даты заключения договора. По последнему мероприятию – "Шукшинским дням на Алтае" – он должен выполнить все работы до 24 июля. Контакт с подрядчиком будет действовать до 15 августа 2024 года.

Напомним, что уже известны планы властей по празднованию Первомая и Дня Победы в Барнауле. Главной локацией Первомая станет набережная Барнаула, где состоятся концерт и салют. В День победы фейерверк и шоу-программу планируют провести на площади Сахарова. Подробнее ознакомиться с предварительной программой можно здесь.