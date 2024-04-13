Где пройдут салюты на Первомай и День Победы в Барнауле?

1 мая в Барнауле состоится один салют, а 9 мая фейерверки будут в каждом районе города

13 апреля 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула планируют провести салюты на Первомай и на День Победы. 1 мая фейерверк будет на набережной Оби, а 9 мая – на площади Сахарова. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Какими будут главные салюты на Первомай и День Победы?

На Первомай выпустят восемь батарей салютов двух типов, пять римских свечей и 650 зарядов четырех типов. На День Победы используют 13 батарей салютов трех типов, 30 римских свечей двух типов, 40 линий (роутов) двух типов и 800 зарядов четырех типов.

Фейерверк на Первомай будет длиться не менее пяти минут, а на День Победы – не менее семи минут. Оба салюта должны быть "композиционными, динамичными и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов)", сказано в документах закупки.

В какое время пройдут салюты?

Точное время проведения фейерверков пока не сообщали. Однако можно предполагать, что они состоятся, как обычно, в 22 часа.

Где еще в Барнауле пройдут салюты?

Салюты на День Победы должны по традиции пройти во всех районах Барнаула. Судя по информации на портале госзакупок, салюты 9 мая также состоятся на территории парка имени Ленина (вблизи парка "Лесная сказка"), в парке "Арлекино" и в парке "Изумрудный". Также салюты 9 мая пройдут в поселке Власиха (береговая зона р. Власихи в районе гидротехнического сооружения пруд № 2), в Научном городке (п. Научный Городок, 31) и в селе Гоньба (в районе водонапорной башни).

Где и как будут отмечать Первомай и День Победы?

Первомай состоится на набережной Оби, а концерт в честь Дня победы пройдет на площади Сахарова.

Праздничная программа в краевой столице 9 мая начнётся с возложения цветов к Мемориалу Славы. Затем на площади Советов будет торжественное построение войск Барнаульского гарнизона, а после состоится легкоатлетический пробег "Кольцо Победы", в прошлом году бегуны стартовали от площади Советов. Также лучшие коллективы города покажут праздничные представления ветеранам в рамках акций "Парад у дома ветерана" и "Фронтовая бригада".

Где будут салюты на другие главные праздники года?

В 2024 году большие фейерверки на День России, День города и на Новый год также состоятся на площади Сахарова.