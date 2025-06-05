"Связать с темой дороги". Каким будет памятник Достоевскому в Барнауле
Скульптура будет отличаться от классических, канонических вариантов, поскольку их и так уже много в России
05 июня 2025, 12:11, ИА Амител
Решение установить в Барнауле памятник писателю Федору Достоевскому принято исходя из нескольких причин, в частности, это продолжение работы по благоустройству исторического центра города, рассказал "Атмосфере" архитектор Александр Деринг.
Напомним, уже готов предварительный эскиз бронзовой скульптуры высотой 3,5 метра, изображающей писателя с саквояжем. Предлагается установить ее на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской.
Деринг напомнил, что Достоевский, пусть и ненадолго, но посещал Барнаул. И это делает его фигуру уместной для увековечивания в городе.
"Если Достоевский бывал у нас проездом, то почему бы не обыграть это в образе? Было бы интересно связать памятник с темой дороги – не буквально, конечно, телегу ставить нельзя, но можно передать метафорически: дорожное платье, какой-то аксессуар из дорожного обихода – чемодан", – пояснил архитектор.
Деринг подчеркнул, что памятник должен отличаться от классических, канонических вариантов, поскольку их и так уже много в России. И хочется, чтобы Барнаул в этом плане выделялся.
По его словам, рассматривается несколько потенциальных площадок для размещения памятника, но пересечение проспекта Ленина и улицы Партизанской лидирует. Это место уже получило одобрение в администрации Барнаула.
"Особенности архитектуры этого места очень выразительны: по обе стороны расположены монументальные композиции – красивая мозаика на здании УФСБ и декоративное панно с летящими лебедями напротив, создающее синтез искусства. Появление здесь монумента будет выглядеть очень органично и достойно", – уверен Деринг.
Архитектор также отметил, что он не большой знаток творчества Достоевского, но любимое произведение у него все-таки есть.
"Не читал всех его произведений, но "Преступление и наказание" читал еще в школе, и до сих пор оно производит на меня очень сильное впечатление", – рассказал Деринг.
Ранее в Барнауле восстановили разрушенный почти век назад памятник археологу Густаву Менье.
12:16:57 05-06-2025
Памятник Достоевскому крайне необходим Барнаулу (так же и Змеиногорску, где Достоевский бывал даже чаще, чем в Барнауле). Необходимо серьезное всенародное обсуждение - и проекта памятника и места установки, чтобы не получить очередную "шестеренку". С привлечением ученых, занимающихся творчеством Достоевского, серьёзных художников, архитекторов, писателей.
13:03:24 05-06-2025
Гость (12:16:57 05-06-2025) Памятник Достоевскому крайне необходим Барнаулу (так же и Зм... Именно. Только за нас уже все решили и мнение горожан как всегда никого не волнует! А наших архитекторов и град совет тем более. Достаточно почитать комментарии вчерашние под этой новостью чтобы понять, что думают горожане об этом проекте!
12:31:20 05-06-2025
поставьте у 31 школы, там уместнее будет, прого проходят в школе, есть рядом проезд его имени...
12:36:14 05-06-2025
Я так понимаю от того что Деринг модный авторитетный архитектор, то это дает ему право к тому что бы сразу с первого эскиза водрузить свой монумент на пьедестал, ибо время его дорого и заниматься "разжевыванием" подбором других вариантов просто нет. А что бы глупые горожане не докучали, зачем то, зачем се и почему так он выдвинул следующее: "подчеркнул, что памятник должен отличаться от классических, канонических вариантов, поскольку их и так уже много в России." Баста точка водружаем!
12:42:49 05-06-2025
"Достоевский с чемоданчиком" - это какие-то неправильные аллюзии...
13:59:03 05-06-2025
Кхм... (12:42:49 05-06-2025) "Достоевский с чемоданчиком" - это какие-то неправильные алл... вокзал москва?
12:50:04 05-06-2025
Памятник Достоевскому будет возводиться на бюджетные средства или на пожертвования меценатов?
12:51:22 05-06-2025
Хочет он, чтобы Барнаул выделялся! Так Барнаул и так выделяется - по уровню китча, кричащей безвкусицы, пренебрежения к собственной истории нам давно нет равных. То мужик с шестеренкой на Октябрьской площади, то педофил с шариком на пальце у ИПК, то пошлый фонтан любви... теперь еще Достоевский с сундуком к ним добавится. Причем почему-то на улице Партизанской, к которой он не имеет никакого отношения, также как и к панно, размещенных на окрестных домах. Но очевидная бессмыслица и безвкусие давно в Барнауле никого не волнует. Главное - понты!
13:01:58 05-06-2025
Хоть он мне и земляк по местам рождения, но у меня к нему есть две претензии: 1)О-очень многословен, ему бы поучиться у ...Паустовского.2) Вопрос на засыпку: Что значит жить по-Достоевскому? по одной его записке о человеке, который согласен на любые лишения, только оставили бы ему единственную возможность - возможность... думать.
13:40:51 05-06-2025
Для завершения художественного замысла сделать сундук открывающимся и с отверстием для монет. Чтобы туристы могли кинуть десятик на развитие культуры края, например, для достройки музея.
13:47:45 05-06-2025
Гость (13:40:51 05-06-2025) Для завершения художественного замысла сделать сундук открыв... Ещё вмонтировать валидатор для безналичного взноса.
14:18:57 05-06-2025
А чем плохи канонические варианты памятника писателю? например, сидит за столом с рукописью и пером. Чем это плохо? Из Алтайского края и так бегут, и так все с чемоданами и сундуками...
14:24:59 05-06-2025
Не, ну возле здания ФСБ (КГБ), довольно символически....напоминание о наказании так сказать.
15:54:34 05-06-2025
а можно Деринг и Золотов прекратят фонтанировать своими идеями, убивающими город?
предлагаю вернуться к вопросу памятника Демидову. иначе это проклятье уже не снять. Акинфий предупреждал
07:34:14 06-06-2025
смешно, как минусят каменты. детсад какой- то. это тешит самолюбие или боязнь остаться без финансирования? да бросьте, все уже решено. упадет вам денежка, поставите вы это уродство и скоро про него все забудут. наслаждайтесь жизнью, богоизбранные небожители вы наши. don't worry, be happy. now, пока есть возможность.