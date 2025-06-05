Скульптура будет отличаться от классических, канонических вариантов, поскольку их и так уже много в России

05 июня 2025, 12:11, ИА Амител

Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Решение установить в Барнауле памятник писателю Федору Достоевскому принято исходя из нескольких причин, в частности, это продолжение работы по благоустройству исторического центра города, рассказал "Атмосфере" архитектор Александр Деринг.

Напомним, уже готов предварительный эскиз бронзовой скульптуры высотой 3,5 метра, изображающей писателя с саквояжем. Предлагается установить ее на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской.

Деринг напомнил, что Достоевский, пусть и ненадолго, но посещал Барнаул. И это делает его фигуру уместной для увековечивания в городе.

"Если Достоевский бывал у нас проездом, то почему бы не обыграть это в образе? Было бы интересно связать памятник с темой дороги – не буквально, конечно, телегу ставить нельзя, но можно передать метафорически: дорожное платье, какой-то аксессуар из дорожного обихода – чемодан", – пояснил архитектор.

Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Деринг подчеркнул, что памятник должен отличаться от классических, канонических вариантов, поскольку их и так уже много в России. И хочется, чтобы Барнаул в этом плане выделялся.

По его словам, рассматривается несколько потенциальных площадок для размещения памятника, но пересечение проспекта Ленина и улицы Партизанской лидирует. Это место уже получило одобрение в администрации Барнаула.

"Особенности архитектуры этого места очень выразительны: по обе стороны расположены монументальные композиции – красивая мозаика на здании УФСБ и декоративное панно с летящими лебедями напротив, создающее синтез искусства. Появление здесь монумента будет выглядеть очень органично и достойно", – уверен Деринг.

Архитектор также отметил, что он не большой знаток творчества Достоевского, но любимое произведение у него все-таки есть.

"Не читал всех его произведений, но "Преступление и наказание" читал еще в школе, и до сих пор оно производит на меня очень сильное впечатление", – рассказал Деринг.

Ранее в Барнауле восстановили разрушенный почти век назад памятник археологу Густаву Менье.