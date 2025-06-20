Аллею Ветеранов планируют благоустроить в Барнауле. Там появится бюст героя СВО

Всего на работы власти собираются потратить около 11 млн рублей

20 июня 2025, 12:20, Антон Дегтярев

План благоустройства аллеи Ветеранов / Фото: barnaul.org

Барнаульские власти планируют благоустроить аллею Ветеранов Великой Отечественной войны, на работы мэрия собирается потратить максимум 10,7 млн рублей. Причем частью этого благоустройства станет установка бюста героя СВО Игоря Иванова. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет сделать освещение, парковку и дорогу. Он снесет старые деревья и кустарники и посадит новые. Также компания-победитель положит тротуарную плитку, новый асфальт и бортовые камни на участке от переулка Карева до дома № 116 на Аванесова.

Судя по генплану территории, еще на аллее появится некий объект общественного назначения и памятный знак герою России, участнику СВО Игорю Иванову. В апреле 2025 года пресс-служба мэрии сообщала о том, что на аллее Ветеранов установят бюст солдата, который погиб в 2023 году в возрасте 38 лет.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя России. Выполняя служебный долг, он ценой собственной жизни самоотверженно выполнил поставленную задачу по обеспечению обороны занятых позиций, в результате чего атака врага была сорвана, позиции удалось удержать, а наступающие силы неприятеля удалось отбросить", – сообщала пресс-служба мэрии.

Основанием для бюста станет гранитный постамент. Причем эскиз памятника подготовили и утвердили совместно с родителями бойца.

План благоустройства аллеи Ветеранов в Барнауле / Фото: amic.ru

Лот разместили на портале 19 июня, заявки на него можно подавать до 2 июля. Итоги аукциона подведут 4 июля. Работу подрядчик должен будет завершить до 15 августа 2025 года.

Напомним, что 12 июня закончилось голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды", которое началось еще 21 апреля. По его результатам в Барнауле победила территория в поселке Южном в границах улиц Чайковского и Куйбышева. Также продолжатся работы по благоустройству двух зеленых зон: территории бывшего парка имени Ленина и оврага за ТЦ "Европа", где планируют сделать парк 300-летия Барнаула. Работы по созданию последнего в городе уже начались.