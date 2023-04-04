Жители разрушающегося дома в Барнауле более 10 лет не могут дождаться капремонта

Полноценный капремонт в доме 1958 года постройки никогда не проводился

04 апреля 2023, 14:06, Антон Дегтярев

Дом на бульваре 9 Января, 88, в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина

Уже более 10 лет жильцы дома на бульваре 9 Января, 88, в Барнауле пытаются добиться хоть какого-то ремонта. По их словам, строение, в котором они живут, буквально разваливается: штукатурка отваливается с фасада, "глыбами" падая на тротуар, в квартирах проваливаются ванны, подвал затоплен, текут трубы. В 2022 году суд обязал и управляющую компанию, и регоператора отремонтировать дом, однако до сих пор ничего не сделано. Подробности – в материале amic.ru.

Что происходит?

Дом на бульваре 9 Января, 88, был построен ещё в 1958 году. И с тех пор он пережил ремонт только однажды – в 2004 году здесь чинили крышу. В 2010 году жители забили тревогу из-за состояния дома. По всему зданию – от фундамента до крыши – проходят многочисленные трещины. Некоторые из них – сквозные, и увидеть эти разломы можно как изнутри, так и снаружи.

С фасада дома периодически отваливается штукатурка. Жительница дома Наталья предупреждает: ходить мимо дома опасно. А между тем под окнами здания – оживлённая пешеходная дорожка, и, пожалуй, это единственный путь из частного сектора на автобусные остановки, в магазины, аптеки, в спортсекции и в парк "Изумрудный". Чтобы снять с себя ответственность, администрация повесила таблички "Ходить опасно", возмущается Наталья.

"Пару лет назад со стены у третьего подъезда упали кирпичи на тротуар прямо рядом с парнем и его мамой. Женщина получила сердечный приступ, кирпичи рухнули прям перед юношей. Тогда управляющая компания только замазала это место и всё. Мы написали заявление в прокуратуру, но они не отреагировали. А ведь если такая глыба упадёт на голову, она вполне может кого-нибудь и убить", – рассказала женщина.

УК падающую штукатурку подолгу не убирает, утверждают жители, и отвалившиеся глыбы лежат неделями.

В подвале стоит зловонный запах. По словам людей, туда стекают сточные воды, уровень воды достигает более 10 сантиметров. Жители жалуются на отсутствие нормальной вентиляции, на ржавые и гнилые трубы, которые протекают.

В доме сыплется фундамент и протекает крыша. В некоторых квартирах, по словам людей, даже проваливается пол.

"У меня в квартире ванна провалилась, пришлось под неё подлить бетона. Мы подставляем кирпичики, делаем, что можем. Трубы лопнувшие в подвале, вода идёт под дом, просили поменять трубы – УК не поменяла. Там же, в подвале, в фундаменте видны провалы, буквально ямы. Полы у нас сгнили. Крыша текла этой весной. Из-за подтоплений в первом подъезде произошёл сдвиг плит перекрытия. В одной из квартир люди сделали ремонт, установили натяжные потолки, но начался дождь и все эти натяжные потолки поплыли, крыша – как звёздное небо, там дыры размером с куриное яйцо. ЖЭУ ничего не делает, если что-то сделано в доме, то только силами жильцов", – жалуется одна из недовольных.













































































Дом на бульваре 9 Января, 88, в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

"Нас "мурыжили" пять лет"

Ещё в 2010 году жители обратились в управляющую компанию "Смарт", которая обслуживает здание. Просили отремонтировать цоколь, ограждения и так далее. Но, как говорят люди, им приходили лишь отписки. В 2016 году жители собрали 30 тысяч рублей и заказали независимую экспертизу. Она показала, что дом находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта.

С документом активисты вновь пошли в УК, но там экспертизу "потеряли". Всего за последние годы жильцы дома обратились в 11 инстанций: в Следком, прокуратуру, к регоператору, в общественные приёмные депутатов и так далее, но помощи, как говорят, не дождались.

"Мы спрашиваем, почему дом не ремонтируют, а нам отвечают, что средства уже распределены, и новое распределение будет в следующем году. Нам отвечали всегда, что наш вопрос рассматривается. Так нас "мурыжили" пять лет. В администрации говорят, что есть дома ещё в более худшем состоянии, чем наш", – рассказала Наталья.

Казалось бы, в 2022 году Алтайский краевой суд поставил точку в этой ситуации, обязав управляющую компанию провести текущий ремонт дома, а региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" – капитальный ремонт здания за 18 млн рублей.

По решению суда УК должна была начать ремонт в сентябре 2022 года, но так его и не провела. Регоператору дали год, его сроки выйдут в сентябре 2023-го и за это время он вроде как намерен провести капремонт. Но только частичный.

Обещанного до 2030-х ждут

Капитальный ремонт в этом году начнётся, но касаться он будет лишь фасада здания, рассказали в УК "Смарт" корреспонденту amic.ru.

"Капитальный ремонт фасада запланирован в этом году. В настоящее время фондом регионального оператора Алтайского края готовится пакет документов – проектно-сметная документация. Как пройдёт утверждение, подрядчик зайдёт, он уже определён. Капремонт начнут без текущего", – прокомментировали в УК "Смарт".

Как следует из документации на сайте reformagkh.ru, ремонт фасада проведут в два этапа. Часть фасада отремонтируют в 2023 году, а вторую – через 11 лет, в 2034 году. Подробности двух этапов на портале не указаны.













































































Дом на бульваре 9 Января, 88, в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Со всем остальным жителям дома, видимо, придётся подождать. Лет девять. Судя по информации на сайте, внутридомовые инженерные системы в доме будут ремонтировать только в 2031 году, тогда же планируют сделать крышу и фундамент, подвалом займутся и вовсе лишь в 2037-м. В УК "Смарт" же ответили, что они не знают, когда регоператор будет "капиталить" что-либо, кроме фасада. Жители возмущены до предела.

"Они нам в марте сказали, что будут ремонтировать фасад. Мы хотим весь дом откапиталить, какой нам фасад? У нас крыша дырявая, трубы текут, трещины в стенах сквозные, какой фасад? Они говорят, что им такое задание дали. Да, мы писали заявление на ремонт фасада 5-6 лет назад, а сейчас ситуация совсем иная", – рассказала Наталья.

Денег нет, но вы держитесь

Если сроки капитального ремонта в доме хотя бы установлены, то по текущему ремонту никаких конкретных планов до сих пор нет. Управляющая компания говорит жителям, что на это нет денег. То же в УК ответили и журналистам.

Глава УК "Смарт" Дмитрий Никифоров рассказал, что в этом году они только будут готовиться к отопительному сезону, заменят аварийные участки трубопровода, прочистят вентиляцию и будут заниматься текущим содержанием дома. А для того чтобы начался ремонт, собственники должны на общем собрании утвердить, что именно нужно сделать, и определиться с финансированием. Да, деньги на работы жители должны собрать сами.

"На текущий ремонт они сами должны скидываться – на общем собрании решают, как они хотят, что они хотят, за какие суммы, нам предоставляют протокол, а он обязателен к исполнению. Они нам писали, но они не определили источник финансирования, за какие деньги они хотят это выполнить", – поясняет Дмитрий Никифоров.

По мнению жителей, раз они исправно платят за ремонт дома и его текущее содержание, то эти деньги и должны пойти на работы. Однако в УК amic.ru пояснили, что деньги за капремонт находятся в соответствующем фонде и УК их не видит, а средства за текущее содержание дома уже потрачены.













































































Дом на бульваре 9 Января, 88, в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

"Суд предложил отремонтировать дом за счёт денег, которые мы получили за период управления зданием. Мы приняли его в 2016 году. С 2016 по 2022 год мы получили примерно 840 тысяч рублей. Но эти средства были потрачены в рамках текущего содержания, на подготовку к зиме, уборку придомовой территории, содержание административно-хозяйственного аппарата, на слесарей, электриков, дворников, очистку кровли, работу трактора, инженерные работы, запорки, краны, канализацию – объём работ большой. И по решению суда сумма затрат на текущий ремонт порядка трёх миллионов рублей, а жители собрали 840 тысяч, которые уже потрачены. Денег нет", – говорит Дмитрий Никифоров.

По словам главы УК "Смарт", жители сейчас платят по тарифам 2016 года, а этих денег еле хватает на содержание дома. Кроме того, уверяет он, есть и 4-6% людей, которые не платят взносы.

При этом за неисполнение решения суда УК "Смарт" уже дважды оштрафовали на 50 тысяч рублей. Жители дома возмущаются и говорят, что на эти деньги компания могла бы привести в порядок один подъезд.

"За неисполнение решения суда раз в квартал нас приставы штрафуют на 50 тысяч рублей, это правда. Но чтобы избавиться от штрафов, мы должны выполнить весь перечень работ. А выполнение одного мероприятия нас не освобождает от штрафа 50 тысяч рублей. Я понимаю, была бы одна работа, а там перечень. То есть в таком случае мы будем вынуждены платить и за штраф, и за ремонт", – отвечает на это Дмитрий Никифоров.

Глава УК "Смарт" отмечает, что работы тяжёлые и дорогостоящие. Например, чтобы очистить подвал, нужно пригнать несколько КамАЗов, которые стоят по 12 тысяч рублей. Необходим ремонт чердаков, для которого компания должна заказать проектно-сметную документацию и найти подрядчика, имеющего доступ к этим работам.

Заключение экспертизы о состоянии дома/ Фото: amic.ru

На ремонт подъезда потребуется в районе 100 тысяч, а трёх подъездов – уже 300 тысяч рублей, говорит Дмитрий Никифоров.

"Пока не договоримся с жильцами, будем платить штрафы. Жильцы упёрлись в решение суда и не хотят идти на контакт. Если нет денег, нельзя выполнить весь объём работ. В магазин же не пойдёшь, имея 10 рублей в кармане. Наберёшь на тысячу, и что, тебя отпустят?" – спрашивает он.

Также Никифоров подчёркивает, что дом не настолько опасен, как уверяют жильцы, и горы штукатурки под его окнами образовались после того, как УК сама оббила опасные фрагменты со стен. Он заверил, что УК убирает обломки раз в одну-две недели и продолжит это делать. А вот текущего ремонта в ближайшем будущем он пообещать не может – этот вопрос жильцы должны будут решить самостоятельно.