Мэрия Барнаула утвердила расселение жителей дома, у которого отвалилась часть стены

Администрация Железнодорожного района уже провела уточнение списка жильцов — для них подготовили пункт размещения и маневренный фонд

28 марта 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Жителей многоквартирного дома № 133 по проспекту Ленина, в котором обрушилась часть фасада, расселят. Как сообщает пресс-центр мэрии, пункт временного размещения на 30 мест развернули в здании по улице Советской Армии, 73.

Решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его провёл глава Барнаула Вячеслав Франк. Отмечается, что с жителями организована разъяснительная работа, комитетом ЖКХ будут незамедлительно организованы мероприятия по расселению дома.

Администрация Железнодорожного района уже провела уточнение списка жильцов. Организована разъяснительная работа о порядке эвакуации граждан, после её завершения помещения будут взяты под круглосуточную охрану полицией. Граждане также смогут воспользоваться маневренным фондом – на сегодняшний день это 15 квартир. Кроме того, до них доведут информацию о возможности получения компенсации за аренду жилых помещений.

Утром 29 марта в администрации Железнодорожного района состоится встреча с жильцами дома, в ходе которой жителей ознакомят с первоочередными мерами в связи с чрезвычайной ситуацией, объяснят их дальнейшие действия.

Также будет проведена оценка рыночной стоимости помещений, по результатам которой жильцы получат денежные выплаты, а также разработана проектно-сметная документация на проведение работ по сносу аварийного дома.

Напомним, 28 марта на тротуар обрушилась часть стены двухэтажного здания, построенного в 1949 году. Как заявляли в мэрии краевой столицы, в апреле 2022 года дом признали аварийным и подлежащим сносу.

В нём проживали 24 человека в 14 жилых помещениях. Следственный комитет подключился к ситуации – проводится доследственная проверка по статьям 293 ("Халатность") и ст. 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.