В Барнауле одобрили строительство 19-этажной "свечки" в Южном вопреки возражениям жителей
Горожане сдаваться не намерены и планируют обращаться в суд
06 февраля 2026, 12:17, ИА Амител
Барнаульскому застройщику дали "добро" на строительство 19-этажного дома в почти завершенном квартале: администрация города рекомендовала утвердить откорректированный проект планировки микрорайона. В общественных обсуждениях документа приняли участие сотни жителей квартала: люди указывали и на нехватку мест в детсадах, и дефицит парковок, и на высокую плотность застройки. Большинство возражений горожан комиссия приняла к сведению, однако вынесла вердикт: предложения застройщика не противоречат закону. Более того, они улучшат проживание людей в квартале.
Без парка и детсада
Жители квартала в поселке Южном "взбунтовались" в январе 2026 года. Тогда им стало известно, что в их ЖК ("Адалин на Южном", на пересечении ул. Герцена и Южного тракта) планируют возвести еще один жилой корпус. "Свечку" запроектировали на территории, которую изначально обещали отдать под парк. Кроме того, девелопер решил построить детсад на 80 мест, а не на 170, как предполагалось изначально.
Эти планы девелопера жителей квартала возмутили. Люди отмечали: парковок уже не хватает (несмотря на то, что еще не все планируемые корпуса в ЖК завершены, и люди в них не заехали), мест в детсадах и поликлиниках — тоже.
«На момент приобретения жилья информация о строительстве детского сада являлась существенным условием для большинства, если не для всех, собственников. Изменение функционального назначения земельного участка нарушает принцип правовой определенности и законные ожидания граждан», — указывают жители.
«Считаю нецелесообразным возведение жилого дома на данном земельном участке: микрорайон и так будет густо заселен. Многие собственники приобретали жилье в данном микрорайоне по первоначальному плану застройки, а территория микрорайона слишком мала для еще одной многоэтажки», — отмечает гражданка Э.
"Создаст комфортные условия"
Практически на каждое возражение специалисты строительного комитета дали развернутый ответ. Так, в мэрии посчитали, что строительство многоквартирного дома не ведет к ухудшению условий проживания: "свечку" планируют возвести на безопасном расстоянии от существующих жилых домов от 60 до 70 метров (при минимальном нормативном 20).
«Более того, строительство дома добавляет площадки общего пользования, что улучшает условия проживания, магазины в случае их наличия необходимы для обслуживания жилой застройки с точки зрения удобства пользования. В проекте показаны площадки для игр детей на территории дошкольной образовательной организации с теневыми навесами, их площадь рассчитана по действующим нормативам. Проект будет дополнен условными обозначениями», — указали специалисты.
Также в администрации ответили: первоначальная концепция квартала и предполагала строительство 12 многоквартирных домов, и 19-этажная "свечка" была запланирована. Правда, в другой части квартала. Переместить дом ближе к детсаду решили после того, как застройщик развернул на 90 градусов гараж-стоянку.
А вот сокращение вместимости детсада в мэрии объяснили тем, что в радиусе 30-минутной транспортной доступности достаточно дошкольных образовательных учреждений. При этом детсад изначально и проектировался частным: в генплане города его нет.
«Действующим генеральным планом городского округа — города Барнаула Алтайского края и утвержденной документацией по планировке территории поселка Центрального на территории поселка Центрального предусмотрено размещение самостоятельных социальных объектов (детских садов, школы)», — указано в сообщении мэрии.
Проект планировки квартала также предполагает размещение частной поликлиники, учитывает перспективу расширения Южного тракта. В результате в мэрии пришли к выводу, что:
«Предложенный к реализации проект позволит реализовать строительство дошкольной образовательной организации, увеличить количество парковочных мест, площадок общего пользования, озеленения, благоустройства в границах осваиваемой территории и создаст комфортные условия для проживания граждан в квартале ЖК "Адалин на Южном"».
Однако жители квартала с этим категорически не согласны и намерены дальше отстаивать свою позицию: сейчас они собираются провести независимую экспертизу проекта. Если она покажет несоответствие нормативам, люди готовы добиваться справедливости в суде.
12:17:51 06-02-2026
да хоть засудитесь...
16:11:07 06-02-2026
Гость (12:17:51 06-02-2026) да хоть засудитесь...... это как нужно ненавидеть людей, чтобы такое писать?
19:05:20 06-02-2026
Гость (16:11:07 06-02-2026) это как нужно ненавидеть людей, чтобы такое писать?... При чем тут ненависть? сколько было случаев что люди недовольные стройками выигрывали?
12:20:49 06-02-2026
Хорошая антиреклама застройщику доказанная его же действиями👍
16:17:42 06-02-2026
Гость (12:20:49 06-02-2026) Хорошая антиреклама застройщику доказанная его же действиями... Схавают
23:37:18 06-02-2026
Гость (12:20:49 06-02-2026) Хорошая антиреклама застройщику доказанная его же действиями... ну квартиры там нарасхват вообще-то
00:58:01 07-02-2026
Гость (23:37:18 06-02-2026) ну квартиры там нарасхват вообще-то... С колхозов скупают в ипотеку всё и вся,ведутся на рекламные буклеты с обещаниями застройщиков. Потом истерика
12:23:31 06-02-2026
А продаванам застройщика можно теперь упоминать при продаже квартир клиентам что проект микрорайона такой именно на текущий момент. Но всё может измениться) и вместо обещанного парка в 30 метрах от вашего дома будет такой же дом
12:28:23 06-02-2026
Печально, но уже классика жанра, застройщик обещает парки, сады, школы, а потом бах и хр..н., и вместо парка вырастает "свечка"окна в окна.( А мэрия и т.п. не видят очевидного им видимо деньгами глаза замазали.
12:58:57 06-02-2026
Там будет полная Опа.
13:07:12 06-02-2026
Гость (12:58:57 06-02-2026) Там будет полная Опа.... Там сейчас живёт, судя по горящим окнам, 10-20% от будущего количества жильцов, а проблема с парковками уже есть.
Там, если считать глобально и с учётом ближайшей многоэтажки, построенной пару лет назад, около 3000 квартир и от силы 300 парковочных мест. Стресс от парковочных войн будет хроническим.
Нафиг нафиг такое счастье
13:39:50 06-02-2026
Гость (12:58:57 06-02-2026) Там будет полная Опа.... И Южный тракт навечно колом встанет. Пора бор под трассу вырубать.
14:03:06 06-02-2026
Гость (13:39:50 06-02-2026) И Южный тракт навечно колом встанет. Пора бор под трассу выр... Погоди под трассу... Под новые свечки будут вырубать
13:03:23 06-02-2026
Народ быдло, все стерпит.
"...проект позволит ... увеличить количество парковочных мест" - ну вот так врать насколько наглости хватает? Воткнут свечку на 300 квартир и добавят 30 парковочных мест? Это и есть увеличение?
Насчет Адалина делайте выводы...
16:22:02 06-02-2026
Гость (13:03:23 06-02-2026) Народ быдло, все стерпит."...проект позволит ... уве... Посоветуйте пожалуйста застройщика у которого с парковками лучше , я просто немного в теме их пропорций хочу понять , может что-то упустил и есть альтернативы.
13:31:25 06-02-2026
Хрендец Южному.(((((((((((((((((((((((( И лес, что напротив, будет весь в отходах от домашних животных.(((((
Так что "Берегите природу. Мать вашу."((((((((((((((((((((((
14:21:31 06-02-2026
Гость (13:31:25 06-02-2026) Хрендец Южному.(((((((((((((((((((((((( И лес, что напротив,... Если б только от домашних животных, это перегниет , а вот отходы от деятельности человека, вот беда!
13:57:27 06-02-2026
А с какого перепуга приплели пос. Центральный. Добраться туда от адалиновских домов тот еще квест.
14:06:57 06-02-2026
Пора признаться в том, что в администрации города нет крепких хозяйственников. Все идет самотеком.
Что застройщики делают, так и выходит.
Вот и получается, где-то гетто, где-то художественный музей, знаний и понимания процессов и рычагов контроля нет.
01:00:31 07-02-2026
Гость (14:06:57 06-02-2026) Пора признаться в том, что в администрации города нет крепки... Там сидят люди обслуживающие их интересы,никакого самотека нет. Подмахивают любую дичь и любой каприз
14:23:53 06-02-2026
Не покупайте у Адалина в этом гетто ничего!
Администрацию города нужно наказать.
Безнаказанность порождает беззаконие!
14:28:24 06-02-2026
Выборы осенью...
14:43:03 06-02-2026
Гость (14:28:24 06-02-2026) Выборы осенью...... Мы выбираем в лучшем случае по медиакартинке, по плоду трудов пиарщиков.
А на самом деле там темный омут. Иллюзия выборов.
Это, собственно, справедливо для всех стран. "Выбираем" по рекламным слоганам, не зная человека по его делам. А что там вылазит во власть, Цапки или подобное, ну как повезет.
01:01:44 07-02-2026
Гость (14:28:24 06-02-2026) Выборы осенью...... Да нет их,не смеши. Мэр и вовсе не выборная должность
16:09:40 06-02-2026
Вот какому народу служит наша власть.Вот как учитывается мнение людей.Что тут может быть доброго?
16:41:33 06-02-2026
Что людям плохо, то чиновникам в радость и доход.
17:19:37 06-02-2026
Власти Минска планируют сокращать строительство жилья в столице, намерены возводить жилье только для нуждающихся, потому что город уже практически застроен. Мэр Кухарев сообщил, что доложил президенту о выполнении поручений, касающихся строительства жилья.
«Мы будем работать по сокращению строительства жилья. Только для нуждающихся. Потому что город уже практически застроен», — подчеркнул председатель Мингорисполкома.
Он уточнил, что власти города сделают все для того, чтобы было комфортным проживание в столице.
03:53:31 07-02-2026
Гость (17:19:37 06-02-2026) Власти Минска планируют сокращать строительство жилья в стол... Это информация или рекомендация?!!!
19:57:19 06-02-2026
Еще можно найти относительно недорогие участки. Дом 70 кв.м. на 6 сотках - это намного круче, чем клетка в паршивом человейнике
20:02:27 06-02-2026
А еще там дом с кривыми окнами, комиссия, надеюсь, не примет
23:08:06 06-02-2026
Гость (20:02:27 06-02-2026) А еще там дом с кривыми окнами, комиссия, надеюсь, не примет... Это винтаж. Комиссия примет, когда увидит купюры шуршащие.
02:07:25 07-02-2026
Возможно это не последний дом на этой территории
11:46:52 07-02-2026
ИИ подсказал что в Барнауле уже были судебные процессы, отменяющие решения Администрации Барнаула. После чего застройщики не строили дополнительный дом во дворе ранее построенных многоэтажек. Могу пожелать удачи жителям этого "прекрасного" ЖК в борьбе за свои права. Здравый смысл и закон на вашей стороне 100%.
13:17:46 10-02-2026
детсад не нужен, хоть по каким прогнозам в стране в рождаемостью будет далеко не очень. потерпите пару лет, как поколение матькапитальщиков кончится и будет полно везде свободных мест