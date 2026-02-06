В Барнауле одобрили строительство 19-этажной "свечки" в Южном вопреки возражениям жителей

Горожане сдаваться не намерены и планируют обращаться в суд

Изменения в проект планировки квартала "Адалин на Южном" / Фото: проектная компания "Планета"

Барнаульскому застройщику дали "добро" на строительство 19-этажного дома в почти завершенном квартале: администрация города рекомендовала утвердить откорректированный проект планировки микрорайона. В общественных обсуждениях документа приняли участие сотни жителей квартала: люди указывали и на нехватку мест в детсадах, и дефицит парковок, и на высокую плотность застройки. Большинство возражений горожан комиссия приняла к сведению, однако вынесла вердикт: предложения застройщика не противоречат закону. Более того, они улучшат проживание людей в квартале.

Без парка и детсада

Жители квартала в поселке Южном "взбунтовались" в январе 2026 года. Тогда им стало известно, что в их ЖК ("Адалин на Южном", на пересечении ул. Герцена и Южного тракта) планируют возвести еще один жилой корпус. "Свечку" запроектировали на территории, которую изначально обещали отдать под парк. Кроме того, девелопер решил построить детсад на 80 мест, а не на 170, как предполагалось изначально.

Эти планы девелопера жителей квартала возмутили. Люди отмечали: парковок уже не хватает (несмотря на то, что еще не все планируемые корпуса в ЖК завершены, и люди в них не заехали), мест в детсадах и поликлиниках — тоже.

«На момент приобретения жилья информация о строительстве детского сада являлась существенным условием для большинства, если не для всех, собственников. Изменение функционального назначения земельного участка нарушает принцип правовой определенности и законные ожидания граждан», — указывают жители.

«Считаю нецелесообразным возведение жилого дома на данном земельном участке: микрорайон и так будет густо заселен. Многие собственники приобретали жилье в данном микрорайоне по первоначальному плану застройки, а территория микрорайона слишком мала для еще одной многоэтажки», — отмечает гражданка Э.

"Создаст комфортные условия"

Практически на каждое возражение специалисты строительного комитета дали развернутый ответ. Так, в мэрии посчитали, что строительство многоквартирного дома не ведет к ухудшению условий проживания: "свечку" планируют возвести на безопасном расстоянии от существующих жилых домов от 60 до 70 метров (при минимальном нормативном 20).

«Более того, строительство дома добавляет площадки общего пользования, что улучшает условия проживания, магазины в случае их наличия необходимы для обслуживания жилой застройки с точки зрения удобства пользования. В проекте показаны площадки для игр детей на территории дошкольной образовательной организации с теневыми навесами, их площадь рассчитана по действующим нормативам. Проект будет дополнен условными обозначениями», — указали специалисты.

Также в администрации ответили: первоначальная концепция квартала и предполагала строительство 12 многоквартирных домов, и 19-этажная "свечка" была запланирована. Правда, в другой части квартала. Переместить дом ближе к детсаду решили после того, как застройщик развернул на 90 градусов гараж-стоянку.

А вот сокращение вместимости детсада в мэрии объяснили тем, что в радиусе 30-минутной транспортной доступности достаточно дошкольных образовательных учреждений. При этом детсад изначально и проектировался частным: в генплане города его нет.

«Действующим генеральным планом городского округа — города Барнаула Алтайского края и утвержденной документацией по планировке территории поселка Центрального на территории поселка Центрального предусмотрено размещение самостоятельных социальных объектов (детских садов, школы)», — указано в сообщении мэрии.

Проект планировки квартала также предполагает размещение частной поликлиники, учитывает перспективу расширения Южного тракта. В результате в мэрии пришли к выводу, что:

«Предложенный к реализации проект позволит реализовать строительство дошкольной образовательной организации, увеличить количество парковочных мест, площадок общего пользования, озеленения, благоустройства в границах осваиваемой территории и создаст комфортные условия для проживания граждан в квартале ЖК "Адалин на Южном"».

Однако жители квартала с этим категорически не согласны и намерены дальше отстаивать свою позицию: сейчас они собираются провести независимую экспертизу проекта. Если она покажет несоответствие нормативам, люди готовы добиваться справедливости в суде.