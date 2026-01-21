Жители крупного ЖК в Южном добиваются отмены строительства 19-этажной "свечки" во дворе
Возводить новый корпус девелопер планирует уже в 2026 году
21 января 2026, 10:05, Алёна Жукова
Жилой квартал на въезде в барнаульский поселок Южный может "прирасти" 19-этажной "свечкой". В изначальном проекте планировки этого дома не было, однако теперь девелопер (компания "Адалин") намерен отдать под новый корпус часть территории ЖК. Также застройщик хочет сократить вместимость детского сада в квартале с 170 мест до 80. Соответствующие изменения девелопер вынес на общественные обсуждения. Однако жильцы уже сданных корпусов ЖК возмущены: эти планы компании расходятся с изначально озвученными. Люди намерены участвовать в процедуре обсуждений и добиваться отмены строительства 19-этажного дома. Подробнее – в материале amic.ru.
Рядом и в перспективе
ЖК на пересечении ул. Герцена и Южного тракта ("Адалин на Южном", застройщик – ГК "Адалин") начали строить в конце 2022 года. Площадка занимает более 7 га. Две очереди жилого комплекса состоят из семи блоков от 7 до 24 этажей. На Южный тракт выходят высотные башни, внутри квартала – урбан-виллы (часть из них еще строят). В парковой зоне планировали возвести детский сад.
Теперь же застройщик намерен урезать часть зеленой зоны и построить там 19-этажный дом на 160 квартир. За счет этого общее количество квартир в квартале вырастет до 2300. Второй этап работ – строительство частной дошкольной образовательной организации на 80 мест. Разместить ее предлагают в южной части участка. Предполагается, что строить детсад начнут в первом-втором квартале 2026-го, а сдадут в эксплуатацию в конце 2027-го (такие же сроки установлены и для 19-этажного дома).
Изменения в проект планировки квартала "Адалин на Южном" / Фото: проектная компания "Планета"
Проектировщики подсчитали: на расстоянии транспортной доступности не более 30 минут в поселке Южном расположено восемь детских садов. Также две дошкольные образовательные организации есть на Змеиногорском тракте, одна – на ул. Тихонова в Барнауле, по одному детсаду – в поселках Центральном, Борзовой Заимке, Новосиликатном.
Кроме того, в документе указано, что еще четыре детсада рядом с ЖК планируют построить в ближайшие годы: один – на ул. 6-й Нагорной в Барнауле, один – на ул. Мусоргского, 36, в поселке Южном и два – в поселке Бельмесево.
"Недопустимый подход"
Однако жители квартала в поселке Южном планы застройщика не поддерживают. Собственница одной из квартир Татьяна рассказала amic.ru: когда она покупала недвижимость, представители компании-застройщика обещали, что детский сад будет муниципальным, и его строительство город возьмет на себя.
«Наша семья очень ждала, когда детсад построят. Один ребенок уже ходит в школу, другому только год, и мы рассчитывали, что он пойдет уже в новое здание, которое находится практически под нашими окнами. Теперь же нам говорят: детсад будет частным, а часть парка займет еще один дом, которого-то и в проекте не было. Нам, жителям, обидно, что ситуация резко поменялась. Покупали одно, получили другое», – отметила Татьяна.
Изменения в проект планировки квартала "Адалин на Южном" / Фото: проектная компания "Планета"
Сейчас жители готовятся участвовать в общественных обсуждениях проекта. В обращении горожане намерены указать, что детские сады, которые перечисляют проектировщики, будут принимать детей и других строящихся ЖК ("Вышка", "Шервуд"), а значит, для всех желающих мест в них не хватит.
«Не произведены расчеты относительно увеличения количества индивидуальных жилых домов в Центральном районе, за поселком Благодатное. По информации СМИ, планируется строительство порядка 500 жилых домов. Отсутствуют данные прироста населения на перспективу поселков Южного и Центрального», – считают жители.
Также люди опасаются, что образовательная организация может не появиться вовсе, ведь детсад указан второй очередью.
«Высока вероятность, что застройщик после строительства дома откажется от строительства детского сада», – беспокоятся жители.
Среди других возражений – недостаточное количество парковочных мест (даже несмотря на их прирост после проектирования нового дома). Жильцы отмечают, что девелопер предлагает решить проблему с машино-местами за счет территории соседних многоэтажек.
«Считаем такой подход недопустимым, так как не предоставлено согласие собственников указанных в проекте жилых домов. Кроме того, в расчете указаны парковочные места, которые застройщик продает за плату не менее миллиона рублей, и при этом приобрести данные парковочные места могут не только собственники ЖК "Адалин"», – говорят люди.
Обеспокоены они и транспортной проблемой: по мнению горожан, в проекте должен был быть проработан вопрос увеличения проходимости автомобилей по Южному тракту. Жители считают, что новый дом, а также развитие индивидуального жилищного строительства в поселке Центральном ухудшит ситуацию на дорогах.
«Мы рассчитываем, что и застройщик, и город нас услышат. Мы хотим жить в комфортном ЖК, хотим водить детей в "свой" детсад, хотим, чтобы "картинка", которую застройщик показывал нам перед продажей, соответствовала действительности», – резюмировала Татьяна.
Пошла Россия с молотка.
10:19:01 21-01-2026
Бомж район, плюнь и в соседний дом прилетит, детям во дворе просто пройти невозможно, все в машинах будет.
10:19:11 21-01-2026
Давно пора запретить вносить правки в проекты планировки при поквартальной застройке после начала строительства и старта продаж.
Люди покупают одно, основываясь на одном проекте (возможно даже выбирая между несколькими участками), по итогу получают абсолютно другое.
10:44:01 21-01-2026
Гость (10:19:11 21-01-2026) Давно пора запретить вносить правки в проекты планировки при... Да люди такое Г. не должны покупать. Пусть застройщики сначала научатся строить нормальный продукт. По-моему уж лучше вторичку советскую купить.
Адалин на Семенова такое же Г. Можете приехать полюбоваться. Памятник убожеству домостроения. По Адалину в АлтГТУ на факультете Архитектуре будут учить как делать не нужно) А в Администрации города за такие согласовывания посадки должны быть. Кто проект планировки и межевания согласовал, кто подпись свою поставил того и в тюрьму.
10:20:17 21-01-2026
Ахаха. "Также застройщик хочет сократить вместимость детского сада в квартале с 170 мест до 80"
Все для людей, все "по-людски". Это не застройщик, а помойка! Изуродовали южный. Посмотрите как в советское время завод Южный отстраивал. Это прекрасное удобное пространство для проживания было. И аллеи есть и фонтаны. И лавочки и садики и школы (гимназия), даже музыкальная школа и стадион, больницы и тд. А эти бабла нагрести уплотнить, свечку повыше, архитектуры никакой. Помойка, а не дома, помойка, а не застрощик. Позорище! И планировки непродуманные в этом Адалине! Вообще три тьфу.
10:21:31 21-01-2026
да построят хоть завозмущайтесь
10:27:32 21-01-2026
"Мы хотим жить в комфортном ЖК"
Да ЖК изначально с такой плотной застройкой не мог быть комфортным...
Вообще ужас что такое одобряют и строят.
10:38:15 21-01-2026
Все хапают и хапают застроишики эти и по рукам не кто не даст все бояться..
10:43:06 21-01-2026
Сколько там парковочных мест на 2300 квартир?
10:45:24 21-01-2026
Зато как в Гонконге или на Манхеттене!
Свечка к свечке!
Земля дорогая! Строить же негде, остров маленький!
10:51:32 21-01-2026
Странно, никогда такого не было
10:55:45 21-01-2026
везу бабушку на машине, она смотрит на этот квартал и говорит: " ну теперь точно трамвай проведут , ну не могут же такой район без трамвая оставить"
У меня даже собачка на заднем сиденье от такой наивности со смеху свалилась на пол
11:07:36 21-01-2026
Мы тоже против застройки Южного, тк транспортная инфраструктура ни Южного тракта ни Змеиногорского под такой поток автотранспорта не рассчитана.
Плюсом не менее 3000 из за нового ЖК на Южном автомобилей с Южного уже показало это. А еще же идет активная застройка частного сектора в Центральном!
Пролетая шикарную новую развязку на Змеиногорском тракте сразу же все и со стороны Южного и со стороны Бельмесево встают в пробку - 30-40 минут в пробке чтобы проехать Змеиногорский!!!
Главный въезд в города!!!
Предлагаем застройщику Адалин сначала решить вопрос с транспортной доступностью своих ЖК с городом - светофоры на Змеиногорском однозначно требуют перенастройки.
Светофор на повороте на Нагорную в утренний час пик 40!!!! секунд горит чтобы машины могли выехать с Нагорной (мы считали пока стоим в пробке - за весь цикл там набирается 5-6 машин, которым хватает 20 сек чтобы выехать на Змеиногорский) и в 80 секундный цикл зеленого сигнала светофора должны проехать те 5-6 тыс авто стоящих по Змеиногорскому. Тут нужен как миниму такой же вариант работы светофора как на повороте на Ляпидевского!
Просим городские власти проработать с Горсветом фазы работы светофоров на Змеиногорском тракте в утренний час пик.
11:10:18 21-01-2026
" по одному детсаду – в поселках Центральном, Борзовой Заимке, Новосиликатном." это как надо ненавидеть своего покупателя....
12:09:58 21-01-2026
Урбаниздко (11:10:18 21-01-2026) " по одному детсаду – в поселках Центральном, Борзовой Заимк... Скажите спасибо что не посчитали садик в Научном городке и Новороманово.
11:24:43 21-01-2026
Бесполезно! Весь город был против застройки Сахарова этими коробками, но вот они уже возвышаются
11:48:04 21-01-2026
Мы тоже кварталом и письма писали, СМИ привлекали, чтобы на стадионе Коммунальщик не построили 17этажку. Ага, как же, принял градсовет их проект, даже вопросов не задал застройщику((( Что тут сказать Южному, все равно застройщик построит то, что задумал, к сожалению (((
18:55:56 21-01-2026
Квартал 2000 (11:48:04 21-01-2026) Мы тоже кварталом и письма писали, СМИ привлекали, чтобы на ... Не переживайте, всё поменяется.
Посадили застройщика будущего 5,5 лет дали.
20:32:14 21-01-2026
Гость (18:55:56 21-01-2026) Не переживайте, всё поменяется.Посадили застройщика буду... О, расскажите подробнее, пожалуйста!
11:49:46 21-01-2026
Именно по этой причине жильё следует покупать на вторичном рынке, причём в микрорайонах со сформировавшейся застройкой
12:13:29 21-01-2026
Чучмек (11:49:46 21-01-2026) Именно по этой причине жильё следует покупать на вторичном р... У меня жена просит новую модную новостройку. А я ее отговариваю и кайфую в хрущевке: дом теплый, внутри квартала, тишина, зелень, полупустая парковка у подъезда, рядом садик, школа, все согласно правильной советской планировке. Фиг я поеду в новые человейники.
13:51:52 21-01-2026
Гость (12:13:29 21-01-2026) У меня жена просит новую модную новостройку. А я ее отговари...
переселяй ее
14:15:20 22-01-2026
Гость (12:13:29 21-01-2026) У меня жена просит новую модную новостройку. А я ее отговари... То же самое. Уговорил свою на ж/б сталинку, после ремонта в квартире ей все нравится.
12:34:39 21-01-2026
Чучмек (11:49:46 21-01-2026) Именно по этой причине жильё следует покупать на вторичном р... нуну.. жильцы где вместо Искры кинотеатра сейчас строят нечто прям планировали
13:41:08 21-01-2026
Чучмек (11:49:46 21-01-2026) Именно по этой причине жильё следует покупать на вторичном р... Ахах...скажите это жителям "тихого центра"
13:40:49 21-01-2026
вот там новость вверху "Строительство премиальных резиденций "Сахаров Парк" в Барнауле опережает график" - для кого тут пишут? или просто поиздеваться
14:20:21 21-01-2026
Те кто это строит и обогащается живут совсем в других местах.
14:27:53 21-01-2026
Картинку им соответствующую действительности подавай - не много ли хотите? Вы про это жителям на берегу ковша расскажите у них там на картинке лазурный берег с яхтами и парусниками, а теперь будет грязища и стройка, а по окончании они окажутся на второй линии, а то и на третьей да там мож Обь еще присыпят.
14:43:18 21-01-2026
жители свечек бастуют против новой свечки? а чё так можно было?
15:23:12 21-01-2026
Учитывая, что через тропинку есть подходящее место всего с парочкой частных домов
15:54:52 21-01-2026
В Бельмесево целых два детских садика)))) Те дети которые ждали этот садик, уже школу закончили. Я думаю большинство обещанных садов с такой-же историей
16:46:41 21-01-2026
Бельмесево (11:07:36 21-01-2026) Мы тоже против застройки Южного, тк транспортная инфраструкт... Неправда ваша про Нагорную. Я там живу и могу засвидетельствовать, что зеленого нам не хватает, чтобы выехать
17:58:45 21-01-2026
Обываетель (16:46:41 21-01-2026) Неправда ваша про Нагорную. Я там живу и могу засвидетельств... Даже если вы за второй цикл зеленого сигнала светофора выезжатете то это 4 минуты, то все остальные едущие по Змеиногорскому, вставая сразу за новой развязкой проезжают этот светофор на 20тый цикл (если итого цикл обоих сторон светофора на Нагорной брать как 2 минуты (80 сек и 40 сек) и пробку в 40 минут)
14:13:01 22-01-2026
Да пусть строят. Только принимать в школу, сады, больницу нужно только тех кто живет в границах поселка 91ого или кто живет в домах построенных до 2005ого. Пусть сидят в своем загончике с заборами и требуют что хотят себе.А то они прям не знали где квартиру берут, ага.
16:40:11 22-01-2026
За этот квартал, всех ответственных лиц лишить должности и проверить на профпригодность(чтоб второй раз не сели в кресло), прежде чем разрешать строить, нужно было дорогу расширять. С утра пробка с середины Лебяжки.