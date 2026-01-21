Жители крупного ЖК в Южном добиваются отмены строительства 19-этажной "свечки" во дворе

Возводить новый корпус девелопер планирует уже в 2026 году

Изменения в проект планировки квартала "Адалин на Южном" / Фото: проектная компания "Планета"

Жилой квартал на въезде в барнаульский поселок Южный может "прирасти" 19-этажной "свечкой". В изначальном проекте планировки этого дома не было, однако теперь девелопер (компания "Адалин") намерен отдать под новый корпус часть территории ЖК. Также застройщик хочет сократить вместимость детского сада в квартале с 170 мест до 80. Соответствующие изменения девелопер вынес на общественные обсуждения. Однако жильцы уже сданных корпусов ЖК возмущены: эти планы компании расходятся с изначально озвученными. Люди намерены участвовать в процедуре обсуждений и добиваться отмены строительства 19-этажного дома. Подробнее – в материале amic.ru.

Рядом и в перспективе

ЖК на пересечении ул. Герцена и Южного тракта ("Адалин на Южном", застройщик – ГК "Адалин") начали строить в конце 2022 года. Площадка занимает более 7 га. Две очереди жилого комплекса состоят из семи блоков от 7 до 24 этажей. На Южный тракт выходят высотные башни, внутри квартала – урбан-виллы (часть из них еще строят). В парковой зоне планировали возвести детский сад.

Теперь же застройщик намерен урезать часть зеленой зоны и построить там 19-этажный дом на 160 квартир. За счет этого общее количество квартир в квартале вырастет до 2300. Второй этап работ – строительство частной дошкольной образовательной организации на 80 мест. Разместить ее предлагают в южной части участка. Предполагается, что строить детсад начнут в первом-втором квартале 2026-го, а сдадут в эксплуатацию в конце 2027-го (такие же сроки установлены и для 19-этажного дома).

Проектировщики подсчитали: на расстоянии транспортной доступности не более 30 минут в поселке Южном расположено восемь детских садов. Также две дошкольные образовательные организации есть на Змеиногорском тракте, одна – на ул. Тихонова в Барнауле, по одному детсаду – в поселках Центральном, Борзовой Заимке, Новосиликатном.

Кроме того, в документе указано, что еще четыре детсада рядом с ЖК планируют построить в ближайшие годы: один – на ул. 6-й Нагорной в Барнауле, один – на ул. Мусоргского, 36, в поселке Южном и два – в поселке Бельмесево.

"Недопустимый подход"

Однако жители квартала в поселке Южном планы застройщика не поддерживают. Собственница одной из квартир Татьяна рассказала amic.ru: когда она покупала недвижимость, представители компании-застройщика обещали, что детский сад будет муниципальным, и его строительство город возьмет на себя.

«Наша семья очень ждала, когда детсад построят. Один ребенок уже ходит в школу, другому только год, и мы рассчитывали, что он пойдет уже в новое здание, которое находится практически под нашими окнами. Теперь же нам говорят: детсад будет частным, а часть парка займет еще один дом, которого-то и в проекте не было. Нам, жителям, обидно, что ситуация резко поменялась. Покупали одно, получили другое», – отметила Татьяна.

Сейчас жители готовятся участвовать в общественных обсуждениях проекта. В обращении горожане намерены указать, что детские сады, которые перечисляют проектировщики, будут принимать детей и других строящихся ЖК ("Вышка", "Шервуд"), а значит, для всех желающих мест в них не хватит.

«Не произведены расчеты относительно увеличения количества индивидуальных жилых домов в Центральном районе, за поселком Благодатное. По информации СМИ, планируется строительство порядка 500 жилых домов. Отсутствуют данные прироста населения на перспективу поселков Южного и Центрального», – считают жители.

Также люди опасаются, что образовательная организация может не появиться вовсе, ведь детсад указан второй очередью.

«Высока вероятность, что застройщик после строительства дома откажется от строительства детского сада», – беспокоятся жители.

Среди других возражений – недостаточное количество парковочных мест (даже несмотря на их прирост после проектирования нового дома). Жильцы отмечают, что девелопер предлагает решить проблему с машино-местами за счет территории соседних многоэтажек.

«Считаем такой подход недопустимым, так как не предоставлено согласие собственников указанных в проекте жилых домов. Кроме того, в расчете указаны парковочные места, которые застройщик продает за плату не менее миллиона рублей, и при этом приобрести данные парковочные места могут не только собственники ЖК "Адалин"», – говорят люди.

Обеспокоены они и транспортной проблемой: по мнению горожан, в проекте должен был быть проработан вопрос увеличения проходимости автомобилей по Южному тракту. Жители считают, что новый дом, а также развитие индивидуального жилищного строительства в поселке Центральном ухудшит ситуацию на дорогах.

«Мы рассчитываем, что и застройщик, и город нас услышат. Мы хотим жить в комфортном ЖК, хотим водить детей в "свой" детсад, хотим, чтобы "картинка", которую застройщик показывал нам перед продажей, соответствовала действительности», – резюмировала Татьяна.