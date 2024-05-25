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Мессенджер ICQ прекратит работу с 26 июня

Пользователей призвали переходить на VK Мессенджер и VK WorkSpace

25 мая 2024, 09:03, ИА Амител

Фото: Анна Майорова / URA.RU/TASS
Фото: Анна Майорова / URA.RU/TASS

Мессенджер ICQ компании VK закрывается с 26 июня, сообщается на сайте сервиса.

Пользователям посоветовали продолжать общение с друзьями в VK Мессенджере и с коллегами – в VK WorkSpace. Именно на их развитии сфокусируется VK.

"Для усиления экспертизы к командам продуктов присоединятся сотрудники ICQ", – отметили в пресс-службе холдинга.

Предстоящее закрытие "аськи" уже прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, раньше в Кремле использовали ICQ, но затем сервис стал неконкурентоспособен, пишет ТАСС.

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Комментарии 9

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Гость

09:44:10 25-05-2024

хохлы за это ответят

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Гость

14:30:46 25-05-2024

Гость (09:44:10 25-05-2024) хохлы за это ответят... Хохлы тебе и по ночам сняться?

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Элен без ребят

10:29:21 25-05-2024

звук Аськи навсегда в моем сердечке и Телеге :)

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Гость

13:20:07 25-05-2024

Элен без ребят (10:29:21 25-05-2024) звук Аськи навсегда в моем сердечке и Телеге :)... А у меня еще в телеге смайлики из квипа)

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Гость

11:27:55 25-05-2024

Лучше бы ВК снесли навсегда! Мерзость!

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Гость

06:13:42 27-05-2024

Гость (11:27:55 25-05-2024) Лучше бы ВК снесли навсегда! Мерзость!...
Ну а где же тогда местные будут всякую глупость писать, ныть и жаловаться? Реально в барнаульских пабликах какая-то жесть творится. Прям соревнование за первое место в конкурсе самого глупого каммента.

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Гость

12:50:55 25-05-2024

Усманов в 2010 году купил ICQ у американской фирмы AOL за $187,5 млн.

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Гость

12:51:23 25-05-2024

Продам шестизнак. Дорого :)

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Гость

13:13:06 25-05-2024

Он чё ещё был живой?...

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