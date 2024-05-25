Мессенджер ICQ прекратит работу с 26 июня
Пользователей призвали переходить на VK Мессенджер и VK WorkSpace
25 мая 2024, 09:03, ИА Амител
Фото: Анна Майорова / URA.RU/TASS
Мессенджер ICQ компании VK закрывается с 26 июня, сообщается на сайте сервиса.
Пользователям посоветовали продолжать общение с друзьями в VK Мессенджере и с коллегами – в VK WorkSpace. Именно на их развитии сфокусируется VK.
"Для усиления экспертизы к командам продуктов присоединятся сотрудники ICQ", – отметили в пресс-службе холдинга.
Предстоящее закрытие "аськи" уже прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, раньше в Кремле использовали ICQ, но затем сервис стал неконкурентоспособен, пишет ТАСС.
09:44:10 25-05-2024
хохлы за это ответят
14:30:46 25-05-2024
Гость (09:44:10 25-05-2024) хохлы за это ответят... Хохлы тебе и по ночам сняться?
10:29:21 25-05-2024
звук Аськи навсегда в моем сердечке и Телеге :)
13:20:07 25-05-2024
Элен без ребят (10:29:21 25-05-2024) звук Аськи навсегда в моем сердечке и Телеге :)... А у меня еще в телеге смайлики из квипа)
11:27:55 25-05-2024
Лучше бы ВК снесли навсегда! Мерзость!
06:13:42 27-05-2024
Гость (11:27:55 25-05-2024) Лучше бы ВК снесли навсегда! Мерзость!...
Ну а где же тогда местные будут всякую глупость писать, ныть и жаловаться? Реально в барнаульских пабликах какая-то жесть творится. Прям соревнование за первое место в конкурсе самого глупого каммента.
12:50:55 25-05-2024
Усманов в 2010 году купил ICQ у американской фирмы AOL за $187,5 млн.
12:51:23 25-05-2024
Продам шестизнак. Дорого :)
13:13:06 25-05-2024
Он чё ещё был живой?...