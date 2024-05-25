Мессенджер ICQ прекратит работу с 26 июня

Пользователей призвали переходить на VK Мессенджер и VK WorkSpace

25 мая 2024, 09:03, ИА Амител

Фото: Анна Майорова / URA.RU/TASS

Мессенджер ICQ компании VK закрывается с 26 июня, сообщается на сайте сервиса.

Пользователям посоветовали продолжать общение с друзьями в VK Мессенджере и с коллегами – в VK WorkSpace. Именно на их развитии сфокусируется VK.

"Для усиления экспертизы к командам продуктов присоединятся сотрудники ICQ", – отметили в пресс-службе холдинга.

Предстоящее закрытие "аськи" уже прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, раньше в Кремле использовали ICQ, но затем сервис стал неконкурентоспособен, пишет ТАСС.