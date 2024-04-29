В Telegram объяснили отключение ботов украинских госструктур
Сейчас их работу уже восстановили
29 апреля 2024, 21:32, ИА Амител
Логотип Telegram / Фото: unsplash.com
Telegram заблокировал официальные чат-боты Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Минцифры Украины по ошибке. Об этом сообщает газета Reuters со ссылкой на представителя мессенджера.
По словам источника агентства, боты временно отключили из-за "ложного срабатывания", однако позднее были восстановлены.
Напомним, что об отключении ботов 28 апреля сообщили украинские СМИ. Позднее их работу восстановили.
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