В Telegram объяснили отключение ботов украинских госструктур

Сейчас их работу уже восстановили

29 апреля 2024, 21:32, ИА Амител

Логотип Telegram / Фото: unsplash.com

Telegram заблокировал официальные чат-боты Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Минцифры Украины по ошибке. Об этом сообщает газета Reuters со ссылкой на представителя мессенджера.

По словам источника агентства, боты временно отключили из-за "ложного срабатывания", однако позднее были восстановлены.

Напомним, что об отключении ботов 28 апреля сообщили украинские СМИ. Позднее их работу восстановили.