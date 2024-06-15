Мессенджер Slack заблокирует аккаунты россиян

Решение связано с новыми санкциями

15 июня 2024, 16:00, ИА Амител

Сайт Slack / Фото: unsplash.com

Корпоративный мессенджер Slack предупредил российских пользователей о блокировке аккаунтов. Это случится в течение месяца.

Решение объясняют новыми санкциями США на предоставление программного обеспечения и IT-услуг в Россию.

РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора "МТС Линк" пишет, что уведомления о приостановке получают даже компании, которые приобрели лицензии на использование Slack за рубежом.

В 2022 году Slack также отключал аккаунты некоторых российских пользователей, связанных с попавшими под прямые санкции США компаниями.