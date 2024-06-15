Мессенджер Slack заблокирует аккаунты россиян
Решение связано с новыми санкциями
15 июня 2024, 16:00, ИА Амител
Сайт Slack / Фото: unsplash.com
Корпоративный мессенджер Slack предупредил российских пользователей о блокировке аккаунтов. Это случится в течение месяца.
Решение объясняют новыми санкциями США на предоставление программного обеспечения и IT-услуг в Россию.
РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора "МТС Линк" пишет, что уведомления о приостановке получают даже компании, которые приобрели лицензии на использование Slack за рубежом.
В 2022 году Slack также отключал аккаунты некоторых российских пользователей, связанных с попавшими под прямые санкции США компаниями.
15:07:04 16-06-2024
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