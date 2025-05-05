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Мессенджер WhatsApp перестанет работать у некоторых россиян с 5 мая

В первую очередь это касается владельцев iPhone

05 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Смартфон с WhatsApp / Фото: unsplash.com / Mika Baumeister
Смартфон с WhatsApp / Фото: unsplash.com / Mika Baumeister

Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta*) перестанет работать у части россиян 5 мая. Прежде всего это затронет владельцев iPhone с iOS ниже версии 15.1, сообщает news.ru.

В первую очередь ограничения коснутся владельцев старых моделей телефонов от Apple, которые невозможно обновить до более новой версии операционной системы. Возможность обмениваться сообщениями и звонить по WhatsApp пропадет для них навсегда. Со слов разработчиков, такие меры приняли, чтобы повысить безопасность и стабильность сервиса.

Компания-разработчик WhatsApp порекомендовала владельцам предыдущих моделей iPhone обновить операционную систему до актуальной либо использовать другой мессенджер.

При этом владельцев смартфонов с другой операционной системой данные нововведения не коснутся.

Ранее МВД сообщило о критической уязвимости в WhatsApp. В опасности оказались пользователи десктопной версии мессенджера на системах Windows.

*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

WhatsApp на смартфоне / Фото: unsplash.com

МВД сообщило о критической уязвимости в WhatsApp

В опасности оказались пользователи десктопной версии мессенджера на системах Windows
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Комментарии 1

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Шинник

13:04:49 05-05-2025

Айфоня 8+ ещё поддерживает :-)

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