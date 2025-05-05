Мессенджер WhatsApp перестанет работать у некоторых россиян с 5 мая
В первую очередь это касается владельцев iPhone
05 мая 2025, 09:30, ИА Амител
Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta*) перестанет работать у части россиян 5 мая. Прежде всего это затронет владельцев iPhone с iOS ниже версии 15.1, сообщает news.ru.
В первую очередь ограничения коснутся владельцев старых моделей телефонов от Apple, которые невозможно обновить до более новой версии операционной системы. Возможность обмениваться сообщениями и звонить по WhatsApp пропадет для них навсегда. Со слов разработчиков, такие меры приняли, чтобы повысить безопасность и стабильность сервиса.
Компания-разработчик WhatsApp порекомендовала владельцам предыдущих моделей iPhone обновить операционную систему до актуальной либо использовать другой мессенджер.
При этом владельцев смартфонов с другой операционной системой данные нововведения не коснутся.
Ранее МВД сообщило о критической уязвимости в WhatsApp. В опасности оказались пользователи десктопной версии мессенджера на системах Windows.
*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
13:04:49 05-05-2025
Айфоня 8+ ещё поддерживает :-)