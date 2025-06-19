Мест меньше, цены — выше. Есть ли шанс поступить на бюджет в вузы Алтайского края

В приемных комиссиях рассказали, какие новые направления подготовки появились в вузах, до какого числа продлится прием документов и как изменились расценки на платное обучение

19 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Приемная кампания в АлтГПУ / Фото: пресс-служба университета

20 июня во всех российских вузах стартует приемная кампания. Чтобы окончательно определиться с будущей профессией, у выпускников школ в запасе остается чуть больше месяца. Сколько бюджетных мест выделили в высших учебных заведениях Алтайского края, какие новые направления подготовки в них появились, где ждут ажиотаж и сколько в этом году стоит платное обучение – об этом в материале amic.ru.

АлтГУ

Лидерство по количеству бюджетных мест среди вузов Алтайского края сохраняет за собой классический университет. В этом году бесплатно поступить на программы бакалавриата и специалитета смогут 1934 человека (на 250 меньше, чем в прошлом году). При этом шансы овладеть востребованными на рынке труда профессиями за счет государства в АлтГУ стали выше, отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Юлия Бодрова. Здесь увеличили число мест на ИТ-направлении, математике, биологии и химии.

"На Институт математики и информационных технологий выделено 155 бюджетных мест, из которых треть приходится на направление "Программная инженерия". Информационные технологии представлены и в Институте гуманитарных наук. На профиле "Прикладная информатика в дизайне" только на очной форме обучения у нас 65 мест. Но самый большой прирост бюджетных мест произошел на специальности "Экономическая безопасность": в прошлом году их было девять, а в этом – 33", – рассказывает Бодрова.

Приемная кампания в АлтГУ / Фото: из архива вуза

Появились в АлтГУ и новые профили подготовки, куда можно поступить, в том числе и на бюджет. Так, в Институте истории и международных отношений на направлении "Востоковедение и африканистика" открылся профиль "Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений (восточные языки)". В Институте цифровых технологий, электроники и физики на направлении "Радиофизика" открыли "Технологию аэрокосмического зондирования Земли и исследований космоса". В Международном институте экономики, менеджмента и информационных систем в этом году впервые идет набор на "Транспортную логистику".

Ежегодно в АлтГУ на все формы подготовки в рамках приемной кампании документы подают более 11 тысяч человек. Обычно самая ожесточенная борьба разворачивается на направлениях, связанных с медиа, иностранными языками, юриспруденцией и IT.

"В 2024 году самые высокие проходные баллы были на журналистике – 267, юриспруденции – 260 и медиакоммуникациях – 252. Прогнозировать, где сложится самый высокий конкурс в эту приемную кампанию, пока сложно. Но ребята смогут отслеживать свой рейтинг в конкурсных списках как на официальном сайте "Абитуриент АлтГУ", так и в личном кабинете на "Госуслугах", – говорит Юлия Бодрова.

Имена счастливчиков, которых зачислили на бюджет, включая вечерников и заочников, станут известны в начале августа. Списки платников опубликуют в последних числах августа.

Приемная кампания в АлтГУ. Фото: из архива вуза

Стоимость обучения в классическом университете в этом году выросла на всех направлениях. Максимальные расценки установлены для желающих освоить искусство костюма и текстиля, музыкально-инструментальное искусство и дизайн. Хотите здесь учиться – готовьте 244 тысячи за первый год. Также выросли в цене юридические и экономические специальности. За первый год обучения на очной форме придется заплатить 175 и 165 тысяч рублей соответственно.

АГМУ

Сократилось число бюджетных мест и в Алтайском государственном медицинском университете. Если в 2024 году их было 735, то в этом – на 34 меньше. Лидерами по их количеству стали программы подготовки "Лечебное дело" и "Педиатрия".

"В АГМУ пользуются популярностью программы специалитета "Стоматология", "Клиническая психология", но самый большой конкурс у нас всегда на "Лечебном деле". В прошлом году за одно бюджетное место боролись 58 абитуриентов", – уточнила заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Елена Золотарева.

В медуниверситете абитуриентов будут ранжировать по числу баллов сразу после подачи документов. Это поможет им оценить свои шансы на поступление. При этом в списках укажут, считает ли кандидат выбранную специальность приоритетной. Это позволит другим ребятам понять, кто окончательно определился с будущей профессией, а кто рассматривает ее как запасной вариант.

Один из корпусов АГМУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Есть в эту приемную кампанию и другие новшества, отмечает Елена Золотарева. Так, абитуриенты, подпадающие под отдельную квоту, смогут вместо ЕГЭ сдать в вузе общеобразовательные вступительные экзамены. И результаты этих испытаний учтут на всех конкурсах, даже если абитуриент решит поступать на основном этапе или на платной основе.

"Раньше результаты экзаменов учитывали только в конкурсе на отдельную квоту. Если такой абитуриент пожелал пойти на места основного этапа или платного отделения – пришлось бы сдавать ЕГЭ. Если места для отдельной и особой квот не будут заполнены на приоритетном этапе, их могут перераспределить между собой. Например, если на особой квоте осталось два свободных места, их могут передать претендентам на отдельную. Исключение – целевое, число мест для него определяют заранее", – объясняет она.

В этом году АГМУ запускает новую программу подготовки медиков по профилю "Врачебная практика в области педиатрии и лечебного дела". Выпускники специалитета смогут получить дипломы с двумя квалификациями, что позволит им работать одновременно со взрослым и детским населением. Формат обучения – очный, и поступить сюда можно только на коммерческой основе. Оплата за первый курс составит 295 тысяч рублей.

Дороже всего обойдется овладеть профессией стоматолога. Стоимость обучения по этой специальности для первокурсников составит более 411 тысяч рублей.

Основной этап приема документов у ребят, которым предстоит проходить вступительные испытания, завершится 20 июля. Согласие на зачисление абитуриентам-льготникам на бюджет необходимо успеть подать не позднее 1 августа, всем остальным – до 5 августа. На платное отделение документы будут принимать до 20 августа, а списки зачисленных опубликуют 30 августа.

АГАУ

Высшее образование за счет государства в АГАУ смогут получить 652 человека. При этом больше всего бюджетных мест выделили на "Агроинженерию" – 120. На втором месте идет "Ветеринария" (88 мест), а замыкает тройку "Агрономия" (50 мест). На эти направления подготовки в вузе традиционно формируется самый высокий конкурс, отмечает секретарь приемной комиссии Марина Кокшарова.

"В этом году по целевому набору в Алтайский государственный аграрный университет смогут поступить 173 человека. Такие места есть на каждом направлении подготовки. Заказчики уже подали свои заявки на студентов, и начиная с 20 июня ребята смогут выбрать работодателя, с которым будет заключен договор. Те, кто пройдут конкурс, будут получать дополнительную стипендию. Ее размер варьируется от 2,5 до 45 тысяч рублей", – говорит Марина Кокшарова.

Абитуриенты могут найти таких заказчиков на портале "Работа России". Для этого необходимо выбрать вкладку "Целевое обучение", в ней – интересующий вас вуз и направление подготовки. После этого появится список заказчиков и условия, которые они предлагают.

Главный корпус АГАУ / Фото: из архива вуза

Во время обучения все производственные практики ребята проходят на базе предприятия-заказчика. А после окончания вуза обязаны отработать там от трех до пяти лет – в зависимости от условий, которые были прописаны в договоре. Если во время обучения студент решает уйти с целевого, его отчислят, и продолжить обучение можно будет только на платной основе.

"За тот период, который студент уже отучился, в федеральный бюджет придется компенсировать понесенные затраты. Так было всегда. Но теперь есть обязательства и у заказчика. Если по какой-то причине он отказывается от студента, нужно вернуть все понесенные за его обучение расходы. При этом абитуриента мы не отчисляем, потому что его вины в этом нет", – объясняет Марина Кокшарова.

Что касается платного обучения, самым дорогим направлением в АГАУ является "Землеустройство и кадастры". Год обучения обойдется в 170 тысяч рублей, при этом большинство других специальностей в аграрном вузе стоят 141 тысячу.

Список зачисленных на целевое обучение, а также по квотам (дети участников СВО, инвалиды, сироты) опубликуют 2–3 августа. Остальных бюджетников зачислят 6–7 августа. На платное обучение прием документов продлится до 25 августа, а списки опубликуют в последних числах месяца.

Абитуриенты АлтГТУ. Фото: из архива вуза

АлтГТУ

В Алтайском государственном техническом университете контрольные цифры приема остались на уровне прошлого года. Головному вузу и двум его филиалам – Бийскому технологическому и Рубцовскому индустриальному институтам – суммарно выделили 2000 мест. Больше всего – на направления бакалавриата: "Информационные технологии" (257 мест), "Электроэнергетика и электротехника" (200) и "Машиностроение" – 160. Традиционно в АлтГТУ на них формируется самый высокий конкурс, а также на "Строительство".

"В 2025 году мы открываем набор на образовательную программу "Художественное моделирование и конструирование одежды". Она появилась в Институте архитектуры и дизайна. На данное направление нам выделены бюджетные места", – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Юлия Лазуткина.

В среднем стоимость обучения в "политехе" по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10%. Самое дорогое направление в вузе – "Дизайн" (год обучения обойдется в 245 тыс. руб.), а также все специальности, связанные с информационными технологиями (170 тыс. руб.). Самые "дешевые" – "Государственное и муниципальное управление" и "Экономическая безопасность и экономика": первый курс здесь стоит 140 тысяч.

Приемная кампания в АлтГТУ / Фото: из архива вуза

Юлия Лазуткина отмечает, что прием документов для абитуриентов, сдающих вузовские экзамены, продлится до 17 июля. У тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, времени чуть больше – их ждут до 25 июля. Списки зачисленных по квотам и поступивших без вступительных испытаний опубликуют 2 августа, тех, кто идет по основному конкурсу, 7 августа. Прием документов для платников продлится до 14 августа, а зачисление состоится 29 августа.

АлтГПУ

Алтайскому государственному педагогическому университету и его бийскому филиалу в этом году бюджетных мест выделили больше. Если в прошлом году возможность поступить на программы высшего образования первого вуза Алтая была у 1320 ребят, в этом году такая возможность будет у 1359 человек. Но неизменным остается одно: больше всего мест выделяют на "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" – 670, "Педагогическое образование" – 130, "Специальное (дефектологическое) образование" – 88.

При этом самыми востребованными среди абитуриентов являются такие направления подготовки, как "Математика и информатика", "Физическая культура и дополнительное образование", "Китайский язык и английский язык", "История и право", "Филологическое образование и дополнительное образование (молодежная журналистика)", "Практическая психология", отмечает ответственный секретарь приемной комиссии АлтГПУ Дарья Ратникова.

Прием документов в АлтГПУ / Фото: из архива пресс-службы университета

Есть новинки и в педагогическом вузе. 20 июня здесь начнется набор на "Историю и дополнительное образование (регионоведение и историко-этнокультурный туризм)", "Математику и экономику", "Математику и технологию", "Русский язык и литературу (с основами медиакоммуникации)", "Начальное образование и дополнительное образование (культурно-досуговая деятельность)" и другие.

Стоимость обучения в АлтГПУ тоже подняли. Самые "дорогие" сейчас – "Прикладная математика: Логистическая деятельность организации" – 146 100 рублей и "Физическая культура: Физкультурно-спортивное образование" – почти 176 тысяч. Программы педагогического направления подготовки стоят 128,5 тыс. руб.

На бюджет по программам бакалавриата по результатам ЕГЭ документы принимают до 25 июля, до 20 июля – прием документов у абитуриентов, которым для поступления нужно будет сдавать вступительные испытания университета. Приказ о зачислении по квотам опубликуют 2 августа. При этом согласие на зачисление нужно подать не позже 1 августа (12:00 мск). Результаты общего конкурса станут известны 7 августа, а согласия на зачисление будут принимать до 5 августа (12:00 мск).

Прием на внебюджет продлится до 20 августа, а приказ о зачислении опубликуют 30 августа.

АГИК

В 2025 году в Алтайский государственный институт культуры бесплатно смогут поступить 328 человек. Самое большое количество бюджетных мест выделено на таких направлениях подготовки, как "Социально-культурная деятельность", "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия", "Режиссура театрализованных представлений и праздников", "Библиотечно-информационная деятельность".

"Наибольший спрос и конкурс ждем по специальности "Актерское искусство", "Дизайн", "Режиссура и педагогика любительского театра". Также из года в год популярностью пользуются "Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ", – сообщила ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского государственного института культуры (АГИК) Ольга Одинцова.

АГИК / Фото: из архива вуза

Стоимость платного обучения в вузе по сравнению с прошлым годом в среднем увеличилась на 6%. Самыми дорогими направлениями подготовки стали: "Актерское искусство", "Графика", "Дизайн", "Музыкально-инструментальное искусство". Год обучения на всех этих направлениях на первом курсе стоит 244 тысячи рублей. Минимальные расценки установили для будущих работников туристической отрасли и режиссеров театрализованных представлений и праздников – 123 тысячи.

Списки зачисленных на бюджет по программам бакалавриата и специалитета здесь опубликуют с 2 по 7 августа, а 26–27 августа – на платные места.