Осадков не ожидается

21 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Барнаул. Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае днем 21 февраля местами температура поднимется до +3 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -4...-9 градусов, местами – от -2 до +3. Осадков не ожидается. В утренние часы местами обещают изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Также без осадков, утром возможна изморозь, туман. Дороги скует гололедица.

Ветер также юго-западный, 4-9 м/с.