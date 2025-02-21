Местами до +3 градусов потеплеет в Алтайском крае 21 февраля
Осадков не ожидается
21 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
Барнаул. Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае днем 21 февраля местами температура поднимется до +3 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит -4...-9 градусов, местами – от -2 до +3. Осадков не ожидается. В утренние часы местами обещают изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Также без осадков, утром возможна изморозь, туман. Дороги скует гололедица.
Ветер также юго-западный, 4-9 м/с.
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