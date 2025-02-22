Местами до +3 и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 22 февраля
Утром местами синоптики обещают изморозь, туман
22 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
Местами в предгорьях Алтайского края 22 февраля потеплеет до +3 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит -4...-9 градусов, в предгорьях же – от -2 до+3. Обойдется преимущественно без осадков, однако по северу местами ожидается небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. Дороги местами покроет гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -5...-7 градусов. Также преимущественно без осадков, в утренние часы обещают изморозь, возможен и туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер также юго-западный с переходом на северный, 2-7 м/с.
"На территории Барнаула сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", – отметили синоптики.
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