До +7. О погоде в Алтайском крае 26 февраля
Существенных осадков не ожидается, отметили синоптики
26 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Местами по югу Алтайского края днем 26 февраля потеплеет до +7 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит 0...-5 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами ожидается изморозь, возможен и туман. Дороги местами скует гололедица.
Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут 0...-2 градуса. Обойдется без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Ветер также юго-восточный, 2-7 м/с.
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