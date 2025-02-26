До +7. О погоде в Алтайском крае 26 февраля

Существенных осадков не ожидается, отметили синоптики

26 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Местами по югу Алтайского края днем 26 февраля потеплеет до +7 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит 0...-5 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами ожидается изморозь, возможен и туман. Дороги местами скует гололедица.

Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут 0...-2 градуса. Обойдется без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер также юго-восточный, 2-7 м/с.