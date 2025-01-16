Местами небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 16 января

На дорогах местами ожидается гололедица

16 января 2025, 06:00, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 16 января в Алтайском крае местами по северу ожидается небольшой снег. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -1...-6 градусов. Преимущественно обойдется без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -3...-5 градусов. Также преимущественно без осадков, а на дорогах местами та же гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.