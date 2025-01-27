Осадки в регионе начнутся уже завтра

27 января 2025, 11:10, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После небольшой передышки в Алтайском крае вновь придут снегопады и потепление. Как уточнила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, осадки на большей части региона начнутся уже завтра, 28 января, и идти они будут до конца недели. До конца января столбики термометров в регионе ночью покажут от -7 до -12 градусов, местами до -18. Днем – от -5 до -10°С. В предгорьях почти весна: там потеплеет до -2°С.

"В период с 28 января по 2 февраля на большей части территории края ожидается неустойчивая со снегопадами погода. И если в начале недели осадки будут небольшие и умеренные, то 30 января и в ночь на 31-е местами по краю пройдут очень обильные снегопады", – рассказала Людмила Сырых.

Днем во вторник и сутки в воскресенье в регионе также поднимутся метели. В эти дни порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

А уже 1 февраля Алтайский край окажется во власти антициклона, с которым начнется похолодание. На выходных ночью температура воздуха опустится до -18...-23 градусов, а местами она упадет до -28°С. Днем будет от -7 до -12°С, местами до -17. При этом в регионе будут идти небольшие осадки.