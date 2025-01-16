Microsoft прекратит поддержку Office на Windows 10

Эту случится уже осенью

16 января 2025, 10:13, ИА Амител

Приложения Office / Фото: Microsoft

Microsoft прекратит поддержку приложений Office на Windows 10 с 14 октября 2025 года, пишет The Verge.

В пакет Office входят программы: Word, Excel, Outlook, Microsoft 365, Microsoft Defender и OneDrive. Чтобы продолжить их использовать, пользователей попросили обновиться до Windows 11.

При этом из-за прекращения поддержки Office не перестанет работать на Windows 10. Но со временем могут возникнуть "проблемы с производительностью и надежностью", предупреждают в Microsoft.

Поддержка Windows 10 также завершится 14 октября 2025 года.