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Microsoft прекратит поддержку Office на Windows 10

Эту случится уже осенью

16 января 2025, 10:13, ИА Амител

Приложения Office / Фото: Microsoft
Приложения Office / Фото: Microsoft

Microsoft прекратит поддержку приложений Office на Windows 10 с 14 октября 2025 года, пишет The Verge.

В пакет Office входят программы: Word, Excel, Outlook, Microsoft 365, Microsoft Defender и OneDrive. Чтобы продолжить их использовать, пользователей попросили обновиться до Windows 11.

При этом из-за прекращения поддержки Office не перестанет работать на Windows 10. Но со временем могут возникнуть "проблемы с производительностью и надежностью", предупреждают в Microsoft.

Поддержка Windows 10 также завершится 14 октября 2025 года.

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Комментарии 7

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Гость

10:32:28 16-01-2025

вообще пофиг. пиратка как была так и продолжет быть ))))

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Гость

11:18:43 16-01-2025

а если седьмая винда?

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Гость

12:05:52 16-01-2025

Гость (11:18:43 16-01-2025) а если седьмая винда?...
Пользуйтесь и дальше. Это лучшее, что было разработано и доведено.

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Гость

12:09:21 16-01-2025

Гость (11:18:43 16-01-2025) а если седьмая винда?... А ее давно перестали уже поддерживать. Но мы не заметили)))))

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Гость

12:58:04 16-01-2025

Гость (11:18:43 16-01-2025) а если седьмая винда?... на семерке уже много чего не корректно работает

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Гость

13:23:21 16-01-2025

Гость (12:58:04 16-01-2025) на семерке уже много чего не корректно работает... Пока не замечал...

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Мимопроходящий

14:17:18 16-01-2025

Гость (12:58:04 16-01-2025) на семерке уже много чего не корректно работает... Да ладно... Сертификаты только не забывай обновлять и все нормально будет..

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