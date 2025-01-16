Microsoft прекратит поддержку Office на Windows 10
Эту случится уже осенью
16 января 2025, 10:13, ИА Амител
Приложения Office / Фото: Microsoft
Microsoft прекратит поддержку приложений Office на Windows 10 с 14 октября 2025 года, пишет The Verge.
В пакет Office входят программы: Word, Excel, Outlook, Microsoft 365, Microsoft Defender и OneDrive. Чтобы продолжить их использовать, пользователей попросили обновиться до Windows 11.
При этом из-за прекращения поддержки Office не перестанет работать на Windows 10. Но со временем могут возникнуть "проблемы с производительностью и надежностью", предупреждают в Microsoft.
Поддержка Windows 10 также завершится 14 октября 2025 года.
10:32:28 16-01-2025
вообще пофиг. пиратка как была так и продолжет быть ))))
11:18:43 16-01-2025
а если седьмая винда?
12:05:52 16-01-2025
Гость (11:18:43 16-01-2025) а если седьмая винда?...
Пользуйтесь и дальше. Это лучшее, что было разработано и доведено.
12:09:21 16-01-2025
Гость (11:18:43 16-01-2025) а если седьмая винда?... А ее давно перестали уже поддерживать. Но мы не заметили)))))
12:58:04 16-01-2025
Гость (11:18:43 16-01-2025) а если седьмая винда?... на семерке уже много чего не корректно работает
13:23:21 16-01-2025
Гость (12:58:04 16-01-2025) на семерке уже много чего не корректно работает... Пока не замечал...
14:17:18 16-01-2025
Гость (12:58:04 16-01-2025) на семерке уже много чего не корректно работает... Да ладно... Сертификаты только не забывай обновлять и все нормально будет..