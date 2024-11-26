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Сотрудника Минобороны РФ наказали за установку пиратской Windows

Суд назначил ему полтора года ограничения свободы

26 ноября 2024, 14:25, ИА Амител

Ноутбук, клавиатура / Фото: pxhere.com
Ноутбук, клавиатура / Фото: pxhere.com

В Санкт-Петербурге сотрудника НИИ Минобороны России осудили за установку нелицензионного ПО на служебный компьютер, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснил суд, осенью 2023 года петербуржец установил пиратскую операционную систему Windows Zver и вредоносное программное обеспечение на служебный ноутбук.

"Он сделал это, заведомо зная о вредоносных свойствах Windows Zver и желая нейтрализации средств защиты компьютерной информации", – подчеркивает ведомство.

Суд признал мужчину виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Дело рассматривалось в особом порядке.

Петербуржец признал вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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НОВОСТИОбщество
суд интернет Минобороны Санкт-Петербург

Комментарии 10

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гость

14:38:49 26-11-2024

так его, вредителя!

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Гость

14:48:18 26-11-2024

гость (14:38:49 26-11-2024) так его, вредителя!... вообще-то правильно, что наказали. дома - пусть что хочет делает, грубо говоря. а что до военной и гостайны - тут строго и без исключений.

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Гость

15:12:46 26-11-2024

Гость (14:48:18 26-11-2024) вообще-то правильно, что наказали. дома - пусть что хочет де... Вы не обращали внимание, рабочий стол какой операционной системы , на мониторе главы государства когда он попадает в кадр?

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Гость

14:54:30 26-11-2024

Он ведь наоборот нанёс ущерб потенциальному врагу установив пиратку

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Гость

16:08:39 26-11-2024

Гость (14:54:30 26-11-2024) Он ведь наоборот нанёс ущерб потенциальному врагу установив ... установив паленую пиратку с дырами и уязвимостями, он нанес вред Родине, поставив под угрозу информационную безопасность системы. Уволить и отправить на СВО

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Гость

09:13:06 27-11-2024

Гость (16:08:39 26-11-2024) установив паленую пиратку с дырами и уязвимостями, он нанес ... Наивные пользователи.

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мимопроходил

15:16:05 26-11-2024

Заголовок конечно атас, как будто его за винду наказали, а по факту его за нарушение безопасности дрюкнули

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Гость

16:57:13 26-11-2024

А в Микрософте знают, что у них оказывается есть Винда в упоротой версии Зверь?

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Гость

23:57:48 26-11-2024

Не пиратскую версию, а трофей, как нынче это называется на чиновничьем 🤣

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Гость

07:18:34 27-11-2024

А вот вопрос, сам ли он так решил? или ему приказали отцы коммандиры как это обычно бывает, с фразой типа "да ладно не ссы, всё путём" а потом когда пришла проверка, "а я что, я ничего, я в этих ваших компуктерах вообще не понимаю"

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