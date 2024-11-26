Сотрудника Минобороны РФ наказали за установку пиратской Windows
Суд назначил ему полтора года ограничения свободы
26 ноября 2024, 14:25, ИА Амител
В Санкт-Петербурге сотрудника НИИ Минобороны России осудили за установку нелицензионного ПО на служебный компьютер, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Как выяснил суд, осенью 2023 года петербуржец установил пиратскую операционную систему Windows Zver и вредоносное программное обеспечение на служебный ноутбук.
"Он сделал это, заведомо зная о вредоносных свойствах Windows Zver и желая нейтрализации средств защиты компьютерной информации", – подчеркивает ведомство.
Суд признал мужчину виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Дело рассматривалось в особом порядке.
Петербуржец признал вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года.
14:38:49 26-11-2024
так его, вредителя!
14:48:18 26-11-2024
гость (14:38:49 26-11-2024) так его, вредителя!... вообще-то правильно, что наказали. дома - пусть что хочет делает, грубо говоря. а что до военной и гостайны - тут строго и без исключений.
15:12:46 26-11-2024
Гость (14:48:18 26-11-2024) вообще-то правильно, что наказали. дома - пусть что хочет де... Вы не обращали внимание, рабочий стол какой операционной системы , на мониторе главы государства когда он попадает в кадр?
14:54:30 26-11-2024
Он ведь наоборот нанёс ущерб потенциальному врагу установив пиратку
16:08:39 26-11-2024
Гость (14:54:30 26-11-2024) Он ведь наоборот нанёс ущерб потенциальному врагу установив ... установив паленую пиратку с дырами и уязвимостями, он нанес вред Родине, поставив под угрозу информационную безопасность системы. Уволить и отправить на СВО
09:13:06 27-11-2024
Гость (16:08:39 26-11-2024) установив паленую пиратку с дырами и уязвимостями, он нанес ... Наивные пользователи.
15:16:05 26-11-2024
Заголовок конечно атас, как будто его за винду наказали, а по факту его за нарушение безопасности дрюкнули
16:57:13 26-11-2024
А в Микрософте знают, что у них оказывается есть Винда в упоротой версии Зверь?
23:57:48 26-11-2024
Не пиратскую версию, а трофей, как нынче это называется на чиновничьем 🤣
07:18:34 27-11-2024
А вот вопрос, сам ли он так решил? или ему приказали отцы коммандиры как это обычно бывает, с фразой типа "да ладно не ссы, всё путём" а потом когда пришла проверка, "а я что, я ничего, я в этих ваших компуктерах вообще не понимаю"