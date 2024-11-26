Сотрудника Минобороны РФ наказали за установку пиратской Windows

Суд назначил ему полтора года ограничения свободы

26 ноября 2024, 14:25, ИА Амител

Ноутбук, клавиатура / Фото: pxhere.com

В Санкт-Петербурге сотрудника НИИ Минобороны России осудили за установку нелицензионного ПО на служебный компьютер, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснил суд, осенью 2023 года петербуржец установил пиратскую операционную систему Windows Zver и вредоносное программное обеспечение на служебный ноутбук.

"Он сделал это, заведомо зная о вредоносных свойствах Windows Zver и желая нейтрализации средств защиты компьютерной информации", – подчеркивает ведомство.

Суд признал мужчину виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Дело рассматривалось в особом порядке.

Петербуржец признал вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года.