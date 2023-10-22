МИД: 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году
Получили российское гражданство за тот же период 15,1 тысячи человек
22 октября 2023, 19:03, ИА Амител
4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
По его словам, число сопоставимо с показателями 2022 года. Также за первые девять месяцев 2023 года российское гражданство приняли 15,1 тысячи человек, основная масса из них – дети, рожденные в смешанных браках.
Напомним, что весной 2023 года президент Путин подписал обновленный закон "О гражданстве". В частности, сократилось число требований более чем к 20 категориям лиц для приема в российское гражданство, а полномочия президента по определению категорий для упрощенного получения гражданства расширились. Кроме того, появились основания для лишения приобретенного гражданства.
19:32:43 22-10-2023
прикол. Что этим можно доказать, лицом без гражданства
21:14:19 22-10-2023
собственности их лишили? или хотя бы по почке вырезали?
19:38:58 24-10-2023
Какие на хрен основания Президента. Это добровольный прочувствованный шаг самого никого в России. Он обязан просить и ползать на коленях вымаливая гражданство для себя и семьи. А у нас направо и налево кому не попадя, но как правило разного рода мразям ради двойного или повторного гражданства